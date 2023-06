Este Día del Padre convocan autoridades a una paternidad responsable

Culiacán, Sin.- A fin de contribuir a una sociedad más justa, libre y equitativa, este Día del Padre, autoridades estatales hicieron un llamado a la formación de paternidades activas, presentes y responsables desde la construcción de nuevas masculinidades, expresó la secretaria de las Mujeres, María Teresa Guerra Ochoa.

“Queremos reconocer a aquellos padres que son activos y responsables, pero también convocar a aquellos hombres que a veces no ejercen esa responsabilidad en la paternidad”, señaló la funcionaria estatal.

Indicó que la crianza positiva es responsabilidad de padres y madres, y que esta se ejerce desde la concepción, por lo que necesario la planificación en conjunto a fin de evitar futuros juicios y procesos de reconocimiento de paternidad y manutención.

“Tenemos que hacer que los jóvenes se ocupen de tener paternidades responsables, prevenir embarazos es responsabilidad compartida, de hombres y mujeres, y tenemos que educar en eso”, sostuvo.

“Estamos luchando en que haya menos juicios de reconocimiento de paternidad, que las mujeres tengan que deambular en tribunales en reconocimiento de paternidad, habla de paternidad irresponsable, el hecho de que haya a veces tantas listas, tendederos de deudores alimentarios, de hombres que procrean, pero no proveen eso habla también de una paternidad irresponsable”.

Guerra Ochoa señaló que a través de campañas, talleres y redes de difusión buscan abonar a la construcción de paternidades presentes y responsables, partiendo de que muchos hombres fueron educados para no mostrar sentimiento de afecto, no cambiar pañales y no estar presente en el proceso de gestación del embarazo.

“Estamos convocando a una paternidad responsable, pero también una paternidad presente, positiva, a una crianza positiva que debe ser compartida por hombre y por mujeres, estamos buscando que las nuevas masculinidades tengan contemplado una paternidad amorosa”.

“Queremos abonar a esa sensibilidad, queremos reconocer y felicitar a esos padres que si construyen esas familias y que si tienen esa presencia como padres responsables”, concluyó.