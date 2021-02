Están "en el aire" los desplazados de Concordia

Concordia, Sin.- A un año tres meses de que el Gobierno del Estado se comprometiera a asignar un presupuesto para los desplazados por la violencia en el sur de Sinaloa, incluyendo Concordia, hasta la fecha no ha habido nada, declaró José Carlos Piña Mendoza, líder de los desplazados en ese municipio.

Dijo que tanto el gobierno estatal como el municipal no les ha "echado la mano", al contrario, han estado evadiendo y desentendiéndose de la problemática.

Local Derechohabientes del ISSSTE exigen especialistas, consultas y medicinas

"Hace un año tres meses el gobierno del estado declaró que iba haber un presupuesto para el sur del estado incluyendo Concordia, no ha habido nada, es irresponsabilidad del presidente de Concordia, Felipe Garzón, que presumía que no había desplazados en Concordia y el año pasado logramos ‘meterle’ 300 desplazados, quiso tapar el sol con un dedo, dijo que él era el mejor aliado de los desplazado, pero no se ha visto hasta ahorita, no le importa la gente de abajo", dijo.

Acusó a Ricardo Madrid, secretario de Desarrollo Social, y a Joel Boucieguez, secretario de Gobernación, de no dar la cara a los desplazados y de hacer falsas promesas, de tener poca voluntad y vocación por el servicio.

"Ricardo Madrid no ha dado la cara a los desplazado de Concordia, se presenta como una figura importante del gobierno del estado mandado gente a mentir, a seguir engañando a la gente, haciendo promesas falsas de que ya se va a dar y no ha cumplido, el gobernador no ha cumplido, creyendo que las cosas están bien en Concordia", acusó.

En Mazatlán ya se construyen algunas casas para los desplazados que se encuentran en el puerto. Foto: Rolando Salazar | El Sol de Mazatlán

Puedes leer: “Narcopescadores” recibieron apoyo de Bienpesca a nivel federal

En cuanto a Boucieguez, aseguró que se comprometió a la compra de seis hectáreas de terreno para la construcción de las viviendas, las cuales se consiguieron a un precio bajo, en total un millón 200 mil pesos. Estos, ubicados en una zona habitacional donde ya se cuentan con los servicios públicos necesarios, no obstante, el compromiso no ha pasado de ser solamente una promesa.

El compromiso era que para el 15 de enero se estaría asegurando la negociación con el dueño del predio y que se le iba a dar el dinero del pago, a la fecha no han tenido ninguna respuesta y al comunicarse de nueva cuenta con el funcionario, afirma que le contestó de una forma evasiva.

Hasta el día de hoy suman 300 familias desplazadas en el municipio de Concordia, las cuales se sostienen del trabajo en el campo y viven en casas de renta o prestadas

Ellos no son beneficiados de las viviendas en Mazatlán, al contrario, Piña Mendoza, comentó que no han recibido nada del Movimiento Amplio Social Sinaloense. Llamó al gobierno del estado a sostener su palabra, a tener disposición y aplicar los recursos, los cuales teme puedan ser usados a conveniencia en los tiempos electorales.

Los desplazados por la violencia en la sierra de Concordia se sostienen del trabajo en el campo y viven en casas de renta o prestadas. Foto: Rolando Salazar | El Sol de Mazatlán

















Lee más aquí: