Desaprueban comentario despectivo del “Químico” Benítez Torres

Mazatlán, Sin.- El colectivo feminista Perlas del Pacífico señaló que es indignante la forma en que el presidente municipal, Luis Guillermo Benítez Torres, se expresó sobre el hallazgo de dos mujeres muertas y embolsadas sobre un canal en la avenida Santa Rosa, al decir que ni si quiera eran de Mazatlán y usar la frase: "aquí no las aventaron nada más".

"Evidentemente es una muestra, por parte del presidente, que ese tema no está en sus prioridades y también se ven su lenguaje al utilizar nulo tacto, sin tomar en cuenta que hay más personas que lo escuchan, incluso probablemente los familiares de estas víctimas", señaló Melisa Tarabay, integrante del colectivo.

Agregó que el alcalde no sólo utilizó un lenguaje no apropiado y un tanto despectivo, sino que también se deslindó de las acciones que ocurren en el municipio al escudarse y/o evadir declaraciones argumentando que es un tema que no le compete a su gobierno, y que es más bien de la Fiscalía.

"Nos queda claro de qué forma busca deslindarse, porque no nada más dijo: 'a nosotros nos las aventaron', sino estaba evadiendo de que: 'esos temas háblenlos con Fiscalía, yo no tengo por qué saber' y no, justo tiene que saber, es nuestro representante en Mazatlán, es indignante la verdad", agregó.

Refirió que en situaciones tan fuertes como estas, Benítez Torres no pueda ser capaz de sensibilizarse o mostrar humanidad. Además, encuentra contradicción en su discurso, pues se refiere así sobre este tema y después dice que busca que Mazatlán sea el lugar más seguro para vivir.

Tarabay lamentó los hechos ocurridos y los define no como un golpe para los colectivos feministas, sino para toda la sociedad en general.

"Es un golpe para la sociedad y también como colectivo, porque una de las campañas que hacemos es con las madres rastreadoras, siempre estamos pidiendo donativos de hojas, que no nos puedan imprimir para seguir con la campaña de búsqueda y que de repente aparezcan dos mujeres a vista de todos, es algo que nos ‘choqueó’ bastante", lamentó.

Como acción inmediata, dijo, se buscará "echar abajo" páginas en redes sociales que figuran como medios de comunicación y que subieron contenido sin censura y con un tratamiento morboso.

Las dos mujeres fueron encontradas este martes sobre un canal ubicado sobre la avenida Santa Rosa, entre los fraccionamientos Jabalíes y Fuentes del Valle. Luego de las investigaciones, se dio a conocer que una de ellas era originaria de Culiacán y la otra de Durango.













