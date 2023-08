Esta semana se definirá ubicación del relleno sanitario

Mazatlán, Sin.- Esta semana se tendrá que definir la ubicación del nuevo relleno sanitario de Mazatlán; hasta la fecha hay seis opciones o terrenos, aunque no todos se han dado a conocer cuáles son públicamente.

El alcalde Edgar González Zatarain señaló que una vez se elija el predio lo que sigue es definir el esquema de financiamiento y de dónde saldrán los recursos.

También puedes leer: Sin un relleno sanitario, la basura ahoga a Mazatlán

"Buscar el recurso con cuál se adquiriría ese terreno que ya tenemos un previsto y cómo lo haríamos y luego pasarlo por Cabildo para que el procedimiento sea primero de adquisición, luego vamos a socializar también, va a ser un proceso muy rápido de socialización porque tampoco lo podemos abrir a mucha discusión si no ahí te vas a quedar, socializar con los más cercanos al lugar, sería en todo caso los que tendrían el derecho de ser tomados en cuenta", dijo.

El munícipe dijo que en este proceso no solo participan dependencias gubernamentales como el Implan o Ecología, también los grupos camarales y organizaciones de la sociedad civil como los colegios de Arquitectos e Ingenieros y el próximo viernes habrá una reunión de evaluación.

¿Habrá concesión?Aunque en un principio González Zatarain dijo que no se iba a concesionar el tratamiento de los residuos sólidos urbanos, se va a elegir lo que sea más conveniente, tanto para la operatividad del relleno como en lo económico para el municipio, esto luego de la visita que se realizó al relleno sanitario de la ciudad de Durango, modelo que gustó mucho y que está concesionado a un particular.

"Esa etapa la dejaremos para la discusión del costo beneficio, yo había dicho que sin concesión y sigo sosteniéndolo, que lo decida todo el Cabildo qué conviene más, qué es más fiable. Vieron muchos contras en el tema de la no concesión, algunos de ellos me dicen Durango ya lo tuvo sin concesión y fue un desastre, tuvieron que recurrir a la concesión para poder establecer el orden, eso hay que valorarlo, analicémonos a fondo, aquí no va a haber necedades ni tampoco es mi idea, es lo que sea más conveniente", apuntó.

Esto se va a definir con la fórmula costo-beneficio, cuánto cuesta un relleno sanitario operado por el municipio y cuánto por un particular; si se optara por ésta última se haría una licitación y ya hay tres empresas interesadas en participar.

El primer edil aclaró que la concesión aplicaría solo para la etapa de la disposición final de la basura, en este caso para la operación del relleno sanitario, mientras que la recolección seguiría a cargo del municipio.

"La recolección es aparte, nada más lo que tiene que ver con el manejo de los residuos, de la recolección, dentro de lo que cabe, no es problema, hay que ajustar algunas cosas pero no es un problema", aclaró.

Añadió que el siguiente paso, después de tener el nuevo depósito, es transitar a la separación de la basura, bajo el mismo esquema que se utiliza en la capital del estado vecino, con una planta separadora también operada por un particular.

Hasta el momento, indicó que el sindicato no ha manifestado ningún posicionamiento al respecto.

Tiempos

El alcalde reconoció que el principal enemigo es el tiempo, a más tardar al mes de diciembre tiene que cerrar el actual basurón a cielo abierto, pero además comentó que hay algunos funcionarios que "le hacen al chuky" y buscan la manera del cómo no.

"Se acercan los temas electorales, el llamado es a que no se politice porque es primordial para el municipio y para la ciudad".