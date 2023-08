A punto de colapsar puente de canal pluvial en Mazatlán

Mazatlán, Sin. -Desde hace más de dos meses el puente del canal pluvial ubicado en el fraccionamiento Fuentes del Valle se está colapsando, pues una parte se encuentra inclinada, incluso algunas autoridades habían acudido a poner cinta preventiva, pero fue arrancada por los propios vecinos del asentamiento.

"Hace como un mes vinieron del ayuntamiento creo que eran, pusieron cinta para que nadie pasara, creíamos que ya lo arreglarían, pero de continuo cayéndose e inclinándose de lado, ahí fue cuando nos dimos cuenta de que solamente habían puesto la cinta para no hacer nada, pero que no venían con ganas de arreglar el puente", Comentó Míriam García, vecina del fraccionamiento.

También puedes leer. Aguas negras se quedan estancadas en canal por rellenos de invasiones

La vecina añade que a pesar del riesgo que esto ha implicado los vecinos continúan pasando por el puente, pues de no ser así tendrían que rodear por toda la parte de atrás del fraccionamiento para llegar a sus hogares.

"Muchos prefieren pasar por el puerto con todo y que se está cayendo porque no quieren rodear por toda esa calle, y están en su derecho, ojalá y que reparen ese puente, porque se está inclinando cada día más", Agregó la vecina.

Señala que una de las principales causas por las que este se ha estado viniendo abajo, es por la gran cantidad de motos que solían pasar sobre de él.

"Pasaban muchas motos y varios no eran del fraccionamiento, se sentían intocables y todo, para su vuela suerte nunca de cayo ninguna por el canal, pero si se lo atribuimos a eso, ahorita ya no pasan, pero porque les echamos a la patrulla, si no siguieran causando problemas".

REPORTAN Y NADA

Los habitantes del fraccionamiento aseguran que ya han realizado reportes, pues el puente es una zona en la que pasan incluso personas en sillas de ruedas, pero que desde que se originó este problema, han tenido que rodear toda la calle.