¿Espían al gobernador y funcionarios estatales? Rocha Moya asegura que sí

Culiacán, Sin.- El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, informó esta mañana que en las últimas semanas, se ha detectado un sistema de espionaje al interior de por lo menos 4 secretarías, además de su oficina.

En la conferencia de prensa semanera, el mandatario comentó que las cámaras fueron instaladas debajo de los plafones del techo del tercer piso y que estas pudieron haber sido instaladas durante el periodo vacacional decembrino.

Detalló que en su oficina se encontraron 3 cámaras de video, otras más en la oficina de la Secretaria de Bienestar y Desarrollo Sustentable, Ruth Díaz, en la de Administración y Finanzas, con Enrique Díaz, y en la Secretaría General de Gobierno, con Enrique Cázarez, siendo esta última donde se encontró una cámara infrarroja.

El mandatario señaló que la seguridad de Palacio de Gobierno es extrema y pudo haber complicidad de parte de los guardias de seguridad o de los mismos trabajadores.

Puntualizó que se reforzarán los operativos de seguridad al interior y exterior del palacio, además de que se contratará a más personal.

No harán contraespionaje

El gobernador comentó que su gobierno no pretende caer en el espionaje y que posiblemente este hecho no se denuncie formalmente ante instancias competentes.

“No quiero distraerme en cosas que me parecen que no valen. No quiero meterme en litigios que me puedan distraer y no creo que valga la pena denunciarlo más de los medios, donde lo di a conocer”, dijo.

Esta no es la primera ocasión en la que el gobernador denuncia públicamente ser víctima de espionaje, pues desde su campaña electoral lo mencionaba.

El gobierno ya no espía

Durante el mes de enero, Enrique Inzunza Cázarez, titular de la Secretaría General de Gobierno, anunció que la Dirección de Gobierno sería extinta, pues era utilizada por gobiernos anteriores para espiar a periodistas, activistas y otros actores sociales.

La dependencia desapareció “como un órgano inquisitivo, un órgano que espiaba”, y pasó a ser la Dirección de Gobernabilidad Democrática, cuyas funciones son evitar este tipo de práctricas.