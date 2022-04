Después de dos años diputados sesionan con público presente

Culiacán. Sin-. Después de dos años, el recinto parlamentario cobraba vida, la pandemia del Covid-19 parecía cosa del pasado, pero, no, las medidas de seguridad como cubrebocas, gel antibacterial y sana distancia que pedían para ingresar a la sesión Solemne con la que se inició el Segundo Período Ordinario de Sesiones daban cuenta de que todavía hay que cuidarse.

Eran cerca de las once de la mañana, la algarabía de diputados y público presente, por momentos olvidaban la sana distancia, se abrazaban, repartían besos “cuánto tiempo sin vernos…” comentaba la diputada Gloria Himelda Félix.

Era un día de fiesta, diferente a otras sesiones, como que el ambiente se prestaba para ello, tantos días encerrados, tanto tiempo sesionando solos, de ahí que las muestras de afecto no se dejaban esperar. Dos temas centraban la curiosidad de los diputados: pajaritos en fuga y la Bichis Beach.

Foto: Cortesía | Congreso del Estado

Los diputados agarraban cura, buscaban a “los pajaritos en fuga”, refiriéndose al diputado Martín Vega y a las diputadas Rosario Sarabia Soto y Verónica Avilés Rochín, que abandonaron al PAS y que ahora ya quitados de la pena ocupaban sus curules al lado de los de Morena.

"¡Están regresando a casa…!", contestaba el diputado Serapio Vargas, aunque no compartía mucho, esos adjetivos, aunque justificaba, "Es clásico de los sinaloenses, a mí ahora me dicen el bichi, antes me decían la mosca, porque en todos lados la cagaba… Ya voy mejorando".

Contaba que la diputada del PAS, Alba Virgen, le había sugerido que pusiera un lugar especial en la Bichis Beach para gente mayor de sesenta años.

Llegaron los invitados especiales: Secretario General de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, quien llevó la representación personal del gobernador Rubén Rocha Moya, y el magistrado Jesús Iván Chávez Rangel, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia.

Apenas iniciaba la sesión, legisladores y público en general nuevamente constataban la vulnerabilidad del ser humano, cuando el presidente de la Mesa Directiva pedía ponerse de pie y guardar un minuto de silencio por el fallecimiento de la hermana del gobernador Rubén Rocha Moya.





Fue un momento de recogimiento, de inmediato volvió el ruido, la efervescencia política no daba tregua, el diputado Feliciano Castro Meléndrez presentó el informe por escrito de lo realizado por la Diputación Permanente, que sesionó durante los meses de febrero y marzo.

Aseguró que todas las acciones realizadas por la Diputación Permanente se ciñen a los parámetros de un Estado constitucional de derecho.

Foto: Mario Ibarra | El Sol de Sinaloa

El diputado de Morena, en su calidad de presidente de la Diputación Permanente, dijo que este proyecto representa principalmente a los ciudadanos que menos tienen, a quienes se les atienden sus demandas para fortalecer sus derechos humanos y permitirles el acceso a una mejor calidad de vida.

“Se reflexionó y se generó debate y se orientaron medidas de carácter político para darle seguimiento a un conjunto de problemas de carácter social, que tienen que ver con la agricultura, principalmente la producción de maíz, apoyos a pescadores, trabajadoras del hogar, entre otros aspectos de suma importancia”, expresó.

El informe de actividades de la Diputación Permanente fue entregado al presidente de la Mesa Directiva, Gene René Bojórquez Ruiz.

Concluía la sesión y la chunga daba para rato, bromas y chascarrillos estaban al orden del día, “no podemos decir que se platica aquí, porque como en las Vegas, lo que pasa en las Vegas, en las Vegas se queda…” bromeaba el diputado Serapio.