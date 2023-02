Esperemos que no estén buscando Sinaloa para resguardo: Rocha Moya tras arresto en Navolato

Culiacán, Sin.- Posteriormente a la captura en días pasados de Juan Carlos, un narco de Guanajuato que se escondía en Navolato, el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, espera que los grupos delictivos no elijan Sinaloa para resguardarse en la entidad.

Señalo que en esta detención solo se capturó a una persona, como anteriormente ha sucedido con gente de Sonora y Baja California que tienen participación en hechos delictivos en la entidad, por lo que dijo que serán las autoridades federales quienes determinarán los delitos que se le imputarán.

“Dicen que una golondrina no hace verano, es una persona que se detuvo de fuera acuérdense, que también hemos detenido gente que vienen de Sonora y de Baja California, este es un caso, no conozco los detalles de cuáles son los delitos que le habrán de imputar la fiscalía del ministerio público general de la República, pero esperemos que no estén buscando Sinaloa para resguardo”.

Durante la detención de esta persona le aseguraron armas largas, fentanilo y cartuchos, pero hasta el momento no se conoce más información del detenido como para determinar a qué grupo de la delincuencia organizada pertenece.

Hasta el día de hoy las autoridades ya no han dado información al respecto de este narcotraficante, solo que se encuentra ya detenido en manos de las autoridades correspondientes.