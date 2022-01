Esperan restauranteros un buen 2022, pese a incrementos de insumos

Mazatlán, Sin.- Aunque el 2021 fue un año de altibajos para la economía de Mazatlán, sobre todo por la tercera ola de Covid19 y la variante Delta, que prácticamente acabaron con la temporada turística de verano, el balance anual para el sector restaurantero es positivo, pues la mayoría de los establecimientos logró sobrevivir.

El presidente de la Canirac Mazatlán, Rodrigo Becerra Rodríguez, destacó que se espera un 2022 mucho más alentador.

Señaló que, a pesar de la reducción de aforos a partir de la llegada de Ómicrom a la ciudad, y a que se inicia este año con un proceso inflacionario muy alto, que impacta muy fuerte el precio de los insumos del sector, generado principalmente a partir del incremento en los precios de los combustibles, la expectativa es buena.

“El 2022 empieza con mucha inflación, los precios se nos están yendo por los cielos, todos los insumos están subiendo enormemente, no por un efecto aquí en el puerto, sino por un efecto macroeconómico, sobre todo en los productos importados y el alza en los combustibles… en general hace que todos los insumos en los restaurantes suban y pues no hay manera en que los restaurantes sobrevivan si no es subiendo los precios para tener margen, y eso le pega en la bolsa tanto al restaurantero como al cliente y hace que se desacelere la economía”, expresó.

El líder camaral indicó que es difícil hablar de porcentajes en que pudieran subir los precios de los menús, pero resumió que los incrementos en insumos son tan altos y generalizados, que quien quiera continuar teniendo rentabilidad, tendrá que hacer ajustes en los precios de los platillos.

“Si le sumamos que se inicia este año con un golpe muy fuerte por Ómicrom, y la baja en el aforo, es un inicio de año difícil aunque el ánimo que tenemos es que va a ser un muy buen año, pues Mazatlán está pasando por un momento excepcional en su historia reciente”, indicó.

Becerra Rodríguez recordó que Mazatlán actualmente presenta un crecimiento económico e inversión en infraestructura y bienes raíces muy importante.

“Mazatlán como destino turístico destaca en todo el país y esto nos tiene a todos con mucho ánimo de que aunque ahorita estemos pasando por un momento muy difícil, vamos a tener un buen año”.













