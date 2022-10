Equipan a mujeres y hombres emprendedores de Teacapán

Escuinapa, Sin.- Un total de once mujeres y hombres de la sindicatura de Teacapán recibieron material para laborar mediante el programa "Equipa Sinaloa" de la Secretaría de Economía.

Omar Gil Santín, subsecretario de Economía en el estado, expuso que la entrega del equipamiento es una segunda etapa de entrega que se han realizado en el municipio, en este caso son personas de la sindicatura de Teacapán las beneficiarias.

"Hace aproximadamente dos o tres meses estuvimos con el programa Transformando Comunidades, donde también entregamos once equipamientos para once personas que entraron al programa de Equipa y hoy regresamos con otros once equipos para otras once personas que van a ser beneficiadas".

Destacó que este programa va enfocado en apoyar a las mujeres emprendedoras para que puedan contar con una fuente de ingreso para el sustento de sus familias.

"Este programa de Equipa es de alrededor de 75 por ciento que es para apoyo de mujeres emprendedoras".

Los equipos fueron entregados a mujeres y hombres en Teacapán. Foto: Jesús López | El Sol de Mazatlán

Asimismo, dio a conocer que el programa está brindando la facilidad para apoyar a mujeres que no están registradas en Hacienda y se les da una prórroga para que en un lapso de seis meses lo hagan.

De igual manera, dijo que se les da un seguimiento para que dentro de un año se revise si el equipo está funcionando para lo que se entregó, de no ser así, este se le retira a la beneficiaria y se le entrega a otra persona que si haga uso correcto de ello.

Fueron el secretario de Economía, Javier Gaxiola Coppel y la alcaldesa, Blanca Estela García Sánchez quienes hicieron la entrega de los equipos a los beneficiarios del programa.