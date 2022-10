Por ir a la cabalgata de San Ignacio, Jaime Montes desairó a Rocha Moya

Culiacán, Sin.- “Me desairó”, manifestó el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, luego de que el secretario de Agricultura, Jaime Montes, asistiera el pasado sábado a la celebración de la Cabalgata San Ignacio 2022.

En plena conferencia de prensa Semanera, el mandatario estatal expuso que el funcionario dejó de lado sus obligaciones laborales, puesto que ese mismo sábado, el gobierno estatal llevó la jornada Transformando Comunidades al municipio de San Ignacio.

“Vi que mi secretario de agricultura fue, estaba invitado al Transformando Comunidades y no fue, pero fue a la cabalgata, yo no lo mande a la cabalgata y manda un Twitter de que estuvo muy contento con sus amigos, en la cabalgata, a mí me desairó”, dijo.

El gobernador puntualizó que seguirá exponiendo las faltas de sus funcionarios. Foto: Facebook | Jaime MOntes

El gobernador reprochó que estando tan cerca, Jaime Montes, no haya tomado la iniciativa de acudir a la jornada de Transformando Comunidades, pues en esta se llevan servicios y atenciones a la ciudadanía.

Misma a la que acuden todas las áreas del gobierno estatal.

El gobernador puntualizó que seguirá exponiendo las faltas de sus funcionarios, pues argumentó que esa es su forma de ser.