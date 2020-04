Enfrentan cuarentena en la incertidumbre

Mazatlán, Sin.- La mayoría de los ciudadanos mazatlecos encuestados aseguran que no alcanzaron a ahorrar ni a prepararse para enfrentar la cuarentena, ya que tienen mercancía almacenada para 2 o 3 semanas, cuando mucho un mes, así que esperan que la cuarentena por Covid-19 se levante lo más pronto posible.

Local Detectan en Culiacán y Navolato cadena de contagios por eventos masivos

Entre los productos que tienen en la alacena, destacan la maseca, la harina, aceite, arroz, frijol, azúcar, lentejas, garbanzo, sal, latas de atún, mayonesa, verduras enlatadas, sopas, purés, así como artículos de limpieza, entre ellos, rollos de papel higiénico, jabón, cloro, pinol y de higiene personal, como gel antibacterial, bicarbonato, pasta dental y shampoo.

Victor Rodríguez, de la colonia Burócrata, comenta que se quedó sin trabajo de la noche a la mañana, sin previo aviso, él y varios trabajadores de obra fueron recortados como consecuencia del plan de contingencia del coronavirus.

Él vive solo, es divorciado y sus hijos ya están casados, lo que le está ayudando a enfrentar esta situación es que tenía unos ahorros que los está estirando lo más que puede.

Me medio preparé, no al 100% como me hubiera gustado, porque no alcancé, se paró la obra, en el trabajo no me dijeron con tiempo, pero tenía un dinero guardado y con eso estoy viviendo, estoy tratando de cuidarlo, de gastar lo menos, comprar lo más necesario.Victor Rodríguez

Sin embargo, agrega que lo que tiene, sólo le alcanzará para un mes.

Rosa Arámburo vive en la colonia 20 de Noviembre con su hijo menor y su madre, tanto ella como su hijo se quedaron sin trabajo por el cierre de negocios, como consecuencia del plan de contingencia por coronavirus Covid-19, ella comenta que aprovechó su última raya para comprar el mayor número de víveres y enfrentar así la cuarentena.

Da gracias a Dios porque recientemente recibió una despensa, por parte de una empresa que se ofreció a apoyar a las familias más vulnerables.

No tenemos trabajo ni yo ni mi hijo, gracias a Dios que antes de que se nos acabara el trabajo compramos una despensa y ahí la estamos pasando, y ya nos dieron una despensa, ahí estamos en esa, pidiéndole a Dios que no nos deje.

Rosa Arámburo

Ella le calcula que su alacena nomás le alcanza para dos semanas o cuando mucho tres.

Juan Carlos Ramírez | El Sol de Mazatlán

Xóchitl Morales, vive en Villas del Sol con su esposo, ella refiere que el único ingreso que tienen ahorita es el de su marido, quien sigue trabajando, ya que su negocio de manualidades tuvo que cerrarlo porque no hay ventas.

El ingreso que perciben apenas les alcanza para vivir al día, por lo que no tiene alimentos almacenados.

Estuvimos comprando mandado el mes pasado, compramos este mes también, pero no, como mi esposo sigue saliendo estamos consumiendo lo que hay, y ahorita estamos al día, no hay ningún plan de contingencia, ni ahorro, sólo Dios sabe cómo le vamos a hacer.

Xóchitl Morales

Por su parte, Daniel Sánchez, del fraccionamiento La Riviera, asegura que también él y su familia viven al día con el poco ingreso que tiene, ya que se la cayeron las ventas.

Estamos al día, tengo el refri lleno nomás y otras cositas, lo que se alcanzó a almacenar, pero unos días más no sabemos, esperamos que la cosa se resuelva pronto.

Daniel Sánchez



Lorena Salazar también vive en La Riviera, pero tanto ella como su esposo siguen trabajando, porque laboran en una empresa con actividad esencial, ella refiere que desde que se enteró de la propagación del coronavirus, decidieron comprar artículos para almacenarlos, así que actualmente tiene alimento para un mes y medio.

Lee también: Entregan despensas a sectores afectados por Covid-19

Sí nos preparamos, ahorita tenemos producto almacenado y estamos esperando la quincena para ver cuánto vamos ahorrar para este mes, yo creo que ahorita lo que tenemos nos alcanza para mes y medio, tenemos maseca, harina, aceite, arroz, frijol, azúcar, lentejas, garbanzo, sal, atunes, mayonesas, verduras enlatadas, sopa, entre otros productos.

Lorena Salazar





ARTÍCULOS EN LA ALACENA

Harina de maíz y trigo

Aceite

Arroz

Frijol

Soya

Azúcar

Lentejas

Garbanzo

Sal

Puré

Atún

Mayonesas

Verduras enlatadas

Sopas





ARTÍCULOS DE LIMPIEZA

Papel higiénico

Jabón

Cloro

Pinol





HIGIENE PERSONAL

Gel antibacterial

Bicarbonato

Pasta dental

Shampoo





Estamos consumiendo lo que hay, y ahorita estamos al día, no hay ningún plan de contingencia ni ahorro, sólo Dios sabe cómo le vamos a hacer.

Xóchitl Morales





Productos como el frijol, la soya, el arroz y el puré, han tenido mucha demanda en tiendas de autoservicio. Foto: Juan Carlos Ramírez | El Sol de Mazatlán













Lee más aquí ⬇

Local Doña Martha cambia de giro su negocio, a causa del Covid-19

Local Ganaderos del sur sienten los estragos del Covid-19