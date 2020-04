Doña Martha cambia de giro su negocio, a causa del Covid-19

Escuinapa.- El cierre de su establecimiento de venta de desayunos y comidas, a consecuencia del Covid-19, obligó a doña Martha Romero a emprender un nuevo negocio desde su hogar.

Ella fue una de las primeras comerciantes que se vio "obligada" a cerrar su establecimiento, a consecuencia de la pandemia.

El último día que abrió las puertas de su "changarro" fue el día 20 de marzo, cuando los estudiantes y maestros salieron de vacaciones.

La venta en mi negocio es con los estudiantes y maestros, si no están yendo a la escuela, pues no tengo a quién venderle, no tiene caso abrir, no hay negocio.Martha Romero





Dijo que al verse imposibilitada para trabajar en su comercio, se vio en la necesidad de buscar otras alternativas. Así llegó a la venta de helados de fruta y las chocobananas.

Algo tenemos que hacer para tratar de sacar un peso, no podemos salir a trabajar a la calle, pues desde aquí de mi casa apenas me puse a hacer helados y chocobanas, ahí lo poquito que salga es bueno, de estar sentada sin hacer nada y sin ganar nada, pues con eso sacamos de menos para las tortillas.Martha Romero





Reconoció que al igual que ella, existen varios comerciantes que pasan crisis económicas, por lo que espera se les faciliten opciones por parte de la autoridad para la obtención de créditos, que les permitan poner a funcionar sus comercios de nueva cuenta al término de esta contingencia.

Ojalá y nos apoyen con algo, porque ahorita nos vamos a acabar hasta el puntero, y no vamos a tener para empezar a trabajar de nuevoMartha Romero





EN CRISIS

Al igual que doña Martha, existen varios comerciantes que pasan crisis económicas y que están a la espera de créditos, que les permitan poner a funcionar sus comercios.









