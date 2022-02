Enfrenta Ayuntamiento demandas millonarias

Mazatlán, Sin.- Luego de haber pagado el caso Nafta con una parte en efectivo y tres terrenos municipales por una cantidad de 142 millones de pesos, el Ayuntamiento todavía enfrenta otras demandas igualmente de costosas que vienen desde hace seis y cuatro administraciones municipales.

El secretario del Ayuntamiento, Edgar González Zatarain, dijo que el Gobierno Municipal tiene otras demandas en puerta, como la posesión del Estadio de Beisbol “Teodoro Mariscal” así como el caso de un trabajador de los condominios “Gavias”, que se accidentó y murió y la familia exige al Municipio resarcir el daño con una demanda millonaria de cerca de 600 millones de pesos.

“Obviamente, no decimos que las perdimos, estamos en litigio con ellos, esas sí las traemos nosotros muy bien, nos ha tocado a nosotros y que son temas que son de particulares, pero que acuden a la autoridad porque es la encargada de la revisión de estos temas. Temas otros como que cobran el trazo de varias calles, que no puedo decir los nombres porque igual, estamos viendo los litigios, trazos que hizo el Gobierno del Estado en conjunto con el Municipio en avenidas, en calles con propietarios de terrenos que fueron ni siquiera expropiados, simplemente se hicieron los trazos y se hicieron las avenidas y no hubo ninguna negociación en su momento, no hubo ninguna conciliación y no se les tomó el parecer solamente hicieron la avenida y que al día de hoy acuden con una demanda a cobrar”, explicó el funcionario municipal.

González Zatarain informó que de ese tipo se tienen tres demandas, una es por la avenida Pérez Escobosa y acaba de recibir el Ayuntamiento otra demanda como esa.

Otra demanda que tienen en proceso, indicó el Secretario del Ayuntamiento, es el tema de un estadio de beisbol en la sindicatura de Villa Unión que están requiriendo el propietario del terreno la propiedad y los vecinos no quieren.

“Quieren despojar a los colonos por el propietario del estadio, quien dice “es mío”, trae escrituras, es de ellos el estadio de Villa Unión, el que está a la salida del Walamo y él quiere recuperar el estadio, y nos está primero por la vía de la conciliación qué vamos a hacer, porque si no, yo voy a reclamar ese estadio. El tema del estadio El Chaflán (En Valles del Ejido) que también está en vías una demanda que perdió el municipio hace tiempo y se está requiriendo se les pague y de esos temas hay muchos”, manifestó el funcionario municipal.

González Zatarain indicó que esas demandas más fuertes vienen desde hace seis administraciones para acá. Y puso de ejemplo otra demanda de Diconsa, que se le dejaron de pagar despensas en su momento de hace tres o cuatro administraciones municipales que suma 8 millones y fracción.

Destacó que entre todas esas demandas, suman grandes cantidades de recursos para el municipio.

El secretario del Ayuntamiento dio a conocer que están dos ex policías conciliando un tema laboral y próximamente van a conciliar otros seis casos laborales de los muchos que hay, donde se llegará a un acuerdo para ambas partes.













