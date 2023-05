Enfrenta ayuntamiento de Mazatlán demandas por 544 mdp; son más de 2 mil expedientes

Mazatlán, Sin.- A más de 544 millones 296 mil 922 pesos asciende el monto de expedientes o demandas activas que hay en contra del Ayuntamiento de Mazatlán.

En rueda de prensa el alcalde Edgar González Zatarain, acompañado de la secretaria del Ayuntamiento, Verenice Oleta Benítez y la jefa de Asuntos Jurídicos Adda Sarahí Rosas Medina, reveló que el Ayuntamiento de Mazatlán tiene en contra 2 mil 466 expedientes activos.

Puedes leer: Reserva el Ayuntamiento de Mazatlán la rescisión del contrato de 400.8 millones de pesos

De estos, mil 558 son en el ámbito administrativo, 510 en el ámbito laboral, 343 por amparos, 40 en el tema agrario, 10 en materia civil y 5 por acciones colectivas.

De las administrativas, el grosor más fuerte tiene que ver con demandas de nulidad, devolución de créditos fiscales, ISAI, predial, por multas de tránsito, y apenas unas 26 son por indemnización por ocupación de inmueble son 26, pero que son la cuantía mayúscula.

Ocupación de inmueble

Aunque fue en 2004 cuando se empezó a construir la avenida Oscar Pérez Escobosa, fue hasta 2018 que iniciaron dos demandas por indemnización de ocupación de inmueble, la cifra asciende a 106 millones de pesos.

Un caso similar es el de la avenida Munich, a la altura de la colonia Cristo Rey, que se construyó en el 2014 y en 2021 se inició la demanda, la cantidad es por 8 millones de pesos.

Los campos deportivos de El Chaflán, que tienen décadas funcionando, es otro caso donde se reclama la propiedad en el inmueble y aunque en el pasado se habían erogado 42 millones de pesos ahora se busca un recurso de 12 millones por actualizaciones.

Local Azteca Lighting Mazatlán: firma falsa del alcalde Édgar Zatarain arroja dudas sobre el caso

La polémica compra del terreno en Miravalles para la construcción del nuevo panteón municipal y que finalmente no se ocupó porque el suelo no era apto para ello, género una demanda por siete millones por parte del constructor quién había avanzado ya con un tramo de barda perimetral y pavimento, por rescindir del contrato de manera anticipada.

El munícipe señaló además que hay dos demandas en puerta y que el pago tiene que ser inmediato, uno es por 190 millones de pesos, por indemnización de ocupación de inmueble en la construcción Cristóbal Colón en 2015.

Y otra donde se reclaman 148 millones de pesos por introducir servicios en calles de las colonias Pino Suárez, Francisco I. Madero y Quinta Chapalita cuando aún no habían sido donadas por el propietario.

Esto pese a que las colonias se fundaron hace 30 y 40 años aproximadamente y fue hasta 2021 que se inició la demanda.

En estos dos casos el municipio agotará el último recurso que le queda para tratar de recalcular los montos y bajar las cifras, al considerar que el pago es menor.

Laboral y colectivas

En lo laboral, con sentencia y amparo son 34 expedientes por un monto de 21 millones 296 mil 922. 16 y arrastra casos desde el 2003, aunque éstas se dispararon en el 2017 con el cambio de administración.

En 2014 se suscitó una acción colectiva por contaminación ambiental generada por el basurón, un total de 52 millones de pesos que se tiene que pagar SAT, de los cuales ya se le abonó un 80%.

El tema ya se está socializando con regidores en caso de que sea necesario un reajuste en el presupuesto. Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

Sin presupuesto

El gran total ronda en los 544 millones 296 mil 922 pesos, la cifra podría aumentar considerando que más de dos mil expedientes no tienen una sentencia aún, además falta la sumatoria de las demandas que son de cuantías menores pero que si se suman da como resultado una millonada.

González Zataráin recordó que este año se presupuestaron 200 millones de pesos para demandas y laudos, el faltante es de más de 300 millones de pesos.

"Esos 544 millones van en perjuicios de la población, de los servicios públicos, de la obra pública, prácticamente de los impuestos de los ciudadanos; el recurso no se lo están quitando a un alcalde, se lo están quitando al ciudadano, porque ¿cuántas escuelas no podríamos reparar, cuántas calles no pudiéramos pavimentar, cuántas soluciones del drenaje, cuántos arreglos no le pudiéramos hacer al hospital?", dijo.

¿Deslindarán responsabilidades?

El alcalde prometió una segunda e Incluso una tercera conferencia para seguir abordando el tema, en las que presentará una desglosando por año y por mes cuándo se iniciaron las demandas, pues la tendencia marca que repuntaron entre el 2017 y 2018 cuando hubo cambios de administración, considerando que resulta sospechoso y que abre paso a un tema de corrupción, aunque no reveló nombres de los que están detrás de estás demandas.

Lo que sí dijo es que hay al menos cuatro casos en el Órgano Interno de Control, de personal que laboraba en Asuntos Jurídicos en el período que se perdieron muchas de estos expedientes, pero se quiere ir más allá.

Por su parte Rosas Medina indicó que muchos de los montos de estas demandas fueron creciendo como bola de nieve ya que nunca se contestaron en tiempo y forma, incluso en muchas de ellas el recurso por actualizaciones es más grande que el monto de la propia sentencia de origen.