Azteca Lighting Mazatlán: firma falsa del alcalde Édgar Zatarain arroja dudas sobre el caso

Nuevos cuestionamientos sobre la participación del ex secretario del Ayuntamiento, Édgar González Zataráin, en la compra millonaria de luminarias, surgen a raíz del giro que dio este asunto con la renuncia de Luis Guillermo Benítez Torres a la presidencia municipal y su designación como alcalde sustituto.

Desde que se dio a connocer este caso, en el mes de mayo, González Zataráin aseguró que él no había firmado el millonario contrato con Azteca Lighting para la adquisición de 2 mil 139 luminarias led con un costo de 400 millones 864 mil pesos, compra que se hizo bajo la modalidad de adjudicación directa, pues dijo que no había asistido a la sesión del comité.

Y si bien es cierto, González Zataráin no firmó el acta de sesión 87/2022, con fecha del 2 de marzo de este año, su firma sí aparece plasmada en el contrato OM-UA-145/2022 celebrado solo unas horas después.

González Zataráin permaneció callado hasta el 27 de octubre, cuando fue elegido por el Congreso del Estado como alcalde sustituto del municipio. Durante su primera conferencia de prensa sostuvo que no firmó el documento y que lo iba a demostrar, incluso que ya había interpuesto una denuncia ante la Fiscalía por posible falsificación de firma.

"Yo no firmé este contrato y lo vamos a demostrar, eso de haber denunciado yo ya lo denuncié en aquel momento, no ahorita, en el momento tan pronto me enteraron de ese contrato. Hay un procedimiento, por eso lo dije, yo no puedo hablar, no voy a violar el debido proceso porque son documentos y pruebas que estoy entregando desde hace rato, no es de ahorita, ahí están los documentos sellados y recibidos en la Fiscalía", sostuvo.

Lo que no cuadra

"Él sale a declarar que falsificaron su firma, entonces salen más cuestionamientos, ¿cuándo se dio cuenta que falsificaron su firma? porque el contrato se firmó el 2 de marzo y el primer pago salió en abril, un mes después", se cuestiona Gustavo Rojo Navarro, director de Observatorio Ciudadano Mazatlán.

Este contrato estipulaba que el municipio debía dar un anticipo de 120 millones 259 mil 261.34 pesos en dos pagos de 60 millones 129 mil 630.67 pesos cada uno, el primero a pagarse en el mes de abril y otro con fecha límite hasta el mes de septiembre.

Si el contrato lleva una firma falsa, agrega, el contrato es inválido o se puede invalidar en un momento dado y el ex secretario lo puedo hacer, entonces, cuestiona, ¿por qué hasta hoy sale a decir que si metió la denuncia en su momento?

"Otra pregunta que surge es, ¿por qué cuando se tomó la decisión de rescindir el contrato se fue por el área administrativa y no por el área penal, se supone que hay una denuncia penal por una falsificación de una firma, ¿por qué no se invalidó el contrato por esa área, por el área donde puso la denuncia él?", cuestionó.

El asunto de 400 millones de pesos trascendió cuando el hoy presidente tuvo la solución en sus manos, no obstante, cuidó su chamba y ahora en su discurso como alcalde dice que va a trabajar en beneficio de los mazatlecos.

"Como que también es incongruente lo que dice que sucedió con lo que nosotros vimos que sucedió", agrega.

Preguntas sin respuesta

¿Por qué siete meses después dice lo de la firma?, ¿quién falsificó la firma?, ¿quién ordenó que se falsificara la firma?, ¿contra quién está esa denuncia?, ¿quién es el principal sospechoso de que se haya dado la orden de falsificar la firma?

Si González Zataráin y la Síndica Procurador, Claudia Magdalena Cárdenas Díaz, se dieron cuenta que algo estaba mal, por algo no firmaron el acta del comité, ¿por qué no evitaron que el asunto trascendiera?

"Eso es ética, si tú no estás dispuesto a hacer un cosa, pero te obligan y lo haces por cuidar tu chamba, entonces estás por el sueldo y no estás por sacar adelante al municipio, por el beneficio de los mazatlecos, eso se queda en el discurso, porque esta actuación dijo una cosa muy diferente", concluyó Rojo Navarro.

Todas las personas que de cierta manera participaron o se involucraron en el procedimiento o que estamparon su firma en un documento en algún momento del procedimiento, tuvieron algún grado de participación y será la autoridad competente la que determine el grado de culpabilidad que pueda tener tal o cual persona. Hasta ahorita todo es presunción.

No se puede deslindar

Para el abogado José Guadalupe Morales Carrillo, el ex secretario del Ayuntamiento no se puede deslindar del caso, pues él formó parte de la firma del contrato de la adquisición de las luminarias.

"Decir ahorita, que ya es alcalde, 'esa no es mi firma', 'yo sí presenté una denuncia', nunca escuchamos en aquel tiempo que había promovido él una denuncia por la supuesta falsificación, nada más dijo en su momento 'yo no firmé', pero después nos enteramos que sí estaba la firmen el contrato, que finalmente es el que tiene valor legal", dijo.

Precisó que González Zataráin durante ese mes, desde que se firmó el contrato a cuando se dio el anticipo, él pudo haber solicitado al Cabildo una revisión, detener el contrato, que no se concretara y que no se hiciera ningún pago.

"Decir: 'esperen, que se detengan esto porque yo no estoy de acuerdo, porque yo no firmé', por lo menos lo hubiera tratado de manera interna, 'me di cuenta de esto, yo no firmé y en este acto revoco mi firma', todo eso se pudo hacer, pero no lo hizo. Él estuvo callado porque era un subordinado a fin de cuentas", precisó.

Sobre la firma

Al hacer un comparativo entre la rúbrica de González Zataráin en otros documentos, se observa que aunque falta un rasgo propio de la firma, los trazos finos son de la misma mano y eso en materia pericial caligráfica, él estampó su firma, por lo que sale a flote otra cuestión ¿firmó mal a propósito?

Si en la denuncia que él interpuso por presunta falsificación se comprueba que realmente sí firmó el documento, estaría incurriendo en otro delito.

¿Fue legal la renuncia de Benítez Torres?

El integrante de Abogados Unidos de Mazatlán explica que Édgar Augusto González Zataráin está ocupando el cargo de alcalde de manera ilegal, al igual que lo es la renuncia de Luis Guillermo Benítez Torres.

"La Constitución del Estado de Sinaloa es clara en el sentido de que el alcalde no puede renunciar si no es por una causa sumamente urgente, ese tono especial que le da a la ley es algo que es personalísimo y el señor no estaba en un estado crítico de salud", explicó.

Expuso que muchas veces la ley se interpreta de diferentes maneras, pero el "Químico" debió justificar la urgencia y la necesidad de renunciar y eso no se plasmó en el documento. Y tampoco fue valorado por el Cabildo.

"Vemos aquí a final de cuentas que es algo qué se nota que estaba quizás dentro de un plan. Desafortunadamente esas investigaciones no continúan, él va a poder decir siempre 'que me investiguen' pero ahí se va a ir el tiempo, va a terminar el trienio como si nada, al final de cuentas no se va a investigar nada de lo que le pudiera corresponder a él ni a los otros porque ya se fueron".