En total abandono se encuentra parque en Pradera Dorada

Mazatlán, Sin. -El parque ubicado en Pradera Dorada de Mazatlán, un espacio recreativo que solía ser un punto de encuentro para la comunidad local, se encuentra en un estado de total abandono.

Según los residentes de la zona, algunos de los aparatos destinados para actividades físicas no pueden ser utilizados debido a su deterioro.

Puedes leer: Sin fecha para la rehabilitación de la Carpa Olivera, señala Obras Públicas

"Nada más ve los asientos, nadie se puede sentar ahí para hacer ejercicio, estos aparatos están olvidados por las personas que se suponen que le tienen que dar mantenimiento, está en muy malas condiciones, mucha gente que se acercaba a hacer ejercicio ya ni viene", expresó Alma Chavarín, vecina del asentamiento.

Mientras que los juegos infantiles, como los columpios y las resbaladillas, presentan un estado lamentable, con columpios sueltos, deteriorados y sin asientos, lo que representa un peligro evidente para los niños que aún intentan utilizarlos.

"Ya no se usan, los niños ya no vienen a jugar a este espacio, ahí están en el fútbol mejor, pero no se suben a los columpios o resbaladillas, están muy feas, nada más de mirar cómo están los columpios sabes que no se pueden subir y los otros ni asientos tienen", añadió la vecina.

Los vecinos de Pradera Dorada han expresado su preocupación y frustración ante esta situación, asegurando haber denunciado el problema a las autoridades pertinentes en reiteradas ocasiones. Sin embargo, hasta el momento, no han recibido respuesta ni acción por parte de las autoridades municipales para abordar y solucionar este problema.

"Hasta donde tengo entendido si se ha reportado el problema, pero nadie ha venido a arreglar nada, ahí siguen igual los juegos, y está mal porque esa era la distracción de muchas personas de aquí".