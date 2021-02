En medio de un tumulto, Mario Zamora recibe constancia de candidato a la gubernatura

Culiacán, Sin. - En medio de besos, tumultos, fotos y apapachos, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, tomó protesta a Mario Zamora Gastélum como candidato a la gubernatura de Sinaloa, quien advirtió:

“Llegó la hora de poner la verdad de moda con Zamora. Nunca vamos a permitir a nadie que nos busque embarrar de lo que no somos y lo que no hemos hecho”.

Desde temprano empezaron a llegar carros, desde una camioneta de redilas, taxis “Puro Sinaloa” hasta automóviles último modelo y a sus ocupantes les habían dicho que el evento era como un auto cinema, por lo de la pandemia Covid-19, sin embargo, éstos estacionaron sus vehículos y bajaron dejando a un lado la famosa frase de la sana distancia, dirigiéndose al templete donde momentos después se llevaría a cabo el evento priista.

Frente a protección civil, los priistas, se saludaban de beso, algunos se quitaban el cubreboca para tomar agua, porque el calor en ese momento pegaba con fuerza.

Era un evento austero, sin bandas musicales, solo un sonido amenizaba el evento. Algunos carros traían pintado en los cristales el nombre del candidato, pocas banderas priistas ondeaban. Los otros partidos PAN, PRD que conforman la alianza “Vamos Sinaloa”, ni siquiera aparecieron, por allá se veía a Francisco Juárez -un perredista desbalagado-, no más, pero eso, sí, se habían guardado las sillas que están frente al escenario a “fifís”, es decir, a personajes de la talla del ex gobernador Jesús Aguilar Padilla, de algunos diputados locales, al senador Heriberto Galindo, precandidatos, ex senadora Diva Hadamira Gastélum. También se coló el ex dirigente de la sección 53, Daniel Amador. A los “chairos” les pedían que se quedaran en sus camionetas.

Foto: Jesús Verdugo │ El Sol de Sinaloa

Al llegar al evento que se llevó a cabo en las instalaciones de la feria ganadera, se tomaba la temperatura, pero no a todos, porque se brincaban el cerco sanitario. Las llamadas del maestro de ceremonias eran constantes: por favor guarden la sana distancia, no muevan las sillas, no se aglomeren, por favor quédense en sus unidades para evitar contagios, nadie le hacía caso, se tomaban fotos grupales, se saludaban, incluso, algunas de beso, se abrazaban.

“Es un nuevo concepto de evento, pedimos no desacomodar las sillas, dejen las sillas en el lugar marcado con gis blanco, la distancia adecuada, para mantener el orden de este evento, no se vayan a contagiar”, imploraba el maestro de ceremonias.

Un grupo de mujeres de los Mochis que se bajaban de vehículos con el nombre de Marcos Osuna en los cristales, corrieron a saludar a una conocida priista de Ahome.

Foto: Jesús Verdugo │ El Sol de Sinaloa

“Vamos a saludar a la Nora (Nora Arellano)”, decían, pero resulta que no era Nora Arellano, sino la senadora Beatriz Paredes. “

Que oso, es la senadora, es que son igualitas y como trae, cubrebocas y careta la confundimos”, decían apenadas.

Después de recibir la constancia de manos de Jesús Enrique Hernández y de que se le tomó la protesta, el ahora candidato oficial del PRI, aprovechó para mandar sus condolencias a familiares que han muerto a causa del Covid-19.

Asimismo, mencionó que “la gran alianza” que conformará con el PAN y PRD “porque la gente nos dejó juntarnos para darle rumbo al país”.

Foto: Jesús Verdugo │ El Sol de Sinaloa

Advirtió que se debe garantizar la libertad de expresión, Estado de Derecho y democracia. “No se debe permitir que una persona desde de un escritorio, a tres mil kilómetros defina el rumbo del país, como tampoco se va a permitir la mentira y el engaño.

"Quién diga que recibió un país disfrazado, que venga a Sinaloa para que vea el tamaño de su mentira", luego, destacó que su hoja de vida es limpia, heredada por sus padres y así se la va a entregar a su hijo de 14 años.

Acompañado de su esposa Wendy, sus hijas Ana Maria, Wndy y Mario les aseguró a quienes forman está gran alianza que podrán salir a la calle con la frente en alto porque su propuesta es honesta, con visión de futuro y resultado para la gente.

Foto: Jesús Verdugo │ El Sol de Sinaloa

Mencionó que el gobernador Quirino Ordaz, de quien dijo que lo estaba viendo por las redes sociales, le dejó la vara alta, por lo que le prometía no retroceder, ir siempre para adelante ya que dijo que en este proyecto, hay equipo, talento, experiencia y resultados.

Al concluir el evento, el tumulto fue mayor, la gente lo quería abrazar, felicitar y los de Protección Civil, preocupados porque se podrían disparar nuevamente los contagios.

Foto: Jesús Verdugo │ El Sol de Sinaloa













