En Mazatlán, Valles del Ejido lucha contra la escasez de suministro de agua

Mazatlán, Sin. -La colonia Valles del Ejido en Mazatlán enfrenta una situación desafiante debido a la falta de agua que afecta a sus residentes. Habitantes de las calles Ejido Panuco, Iguana y Las Higueras reportan una escasez de agua que ha perdurado hasta cinco días, lo que ha llevado a que tengan que depender de la solidaridad de sus vecinos para abastecerse de este recurso esencial.

Nora González, residente de la calle Iguana, asegura que en su casa llevan hasta cinco días sin agua, y sin respuesta de las autoridades.

"Llevamos cinco días sin agua y, a pesar de los reportes, no hemos visto una respuesta adecuada por parte de las autoridades, estamos dependiendo de la generosidad de nuestros vecinos para obtener agua para actividades esenciales como bañarnos y cocinar, esta situación es insostenible", dijo la vecina.

La carencia de agua no solo afecta la rutina cotidiana de los habitantes, sino que también plantea desafíos en cuanto a la higiene y la calidad de vida en general.

A causa de la problemática, no han recibido una respuesta satisfactoria por parte de las autoridades.. Foto: Efrén Palacios | El Sol de Mazatlán

"No hay una sola persona que diga que sin agua se puede vivir bien, el suministro tiene cinco días sin nada, afecta nuestra calidad de vida, ocupamos el agua para muchas cosas, la higiene también se ve mal, no poder trapear, limitarse con el agua para limpiar los trastes, en serio que es una batalla", añadió.

La comunidad de Valles del Ejido está urgida de una solución efectiva que resuelva esta crisis de abastecimiento de agua.

A pesar de realizar repetidos reportes a las autoridades locales, aún no han recibido una solución satisfactoria a este problema que afecta su vida diaria.

"No hemos recibido solución alguna por parte de las autoridades competentes, si es que se les puede llamar así, tenemos que pedir agua, o comprar garrafones para nuestra higiene personal, queremos soluciones, los reportes no sirven de nada, ya me di cuenta", expresó Kevin Peñuelas, vecino de la calle Las Higueras.