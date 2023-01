En Mazatlán se manifiestan agricultores del sur de Sinaloa

Mazatlán, Sin.- Productores de los municipios de Mazatlán, Rosario, Escuinapa y San Ignacio tomaron este miércoles de manera pacífica y simbólica las oficinas de la Financiera Nacional ubicada en la avenida Gabriel Leyva de Mazatlán.

Alfonso Osuna Osuna, productor de El Quelite, expresó que el motivo de la manifestación es debido al retraso que presentan los créditos para el campo, por lo que hacen un llamado urgente de manera pública al gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, en busca de una mano de ayuda para este sector que se está viendo severamente afectado.

También puedes leer: Se reúne Rocha Moya con productores agrícolas de Sinaloa

Expresó que el problema de los créditos es grave, pues siguen en la incertidumbre, ya que los cultivos están avanzando y si no los atienden a tiempo con el riego y fertilización, la producción se les va a caer.

“Ojalá nos den una explicación de cómo van, si va a salir o no va a salir el crédito, sino para buscarle, por otra parte. Porque la siembra y los cultivos no pueden esperar, porque se les pasa la hora de producir al maíz, frijol, sorgo, entonces no podemos esperar 15 días o un mes. No se puede, necesitamos que nos definan ya”, dijo.

Incertidumbre

Lauro Barrón López, de Escuinapa, quien cuenta con 40 años como productor, 30 de ellos, dedicados al mango, un fruto que para la siguiente temporada no sabe si podrá sacar adelante sin este apoyo que ya tenía contemplado.

“Va pegando la flor, pues entonces ocupamos el riego, horqueteo, limpiezas y muchas cosas que necesitamos para sacar adelante la siembra, si no nos dan ayuda vamos a tener que rentar camionetas, tractores, para poder salir adelante”, expresó.

Mientras tanto, el presidente de la Asociación de Agricultores del Río Presidio, Héctor Mario García Olvera, agregó que si el gobierno federal tiene planeado desaparecer a la financiera, ya deberían de tener una nueva institución que cumpla los mismos objetivos de apoyar las actividades primarias, como en este caso es el campo.

“De hecho, mejorar con créditos más prácticos, más accesibles, con menos garantía y con interés más bajo, porque el producto produce los alimentos y ocupamos mucho apoyo, en verdad”, concluyó.