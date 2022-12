Critica PAN desempeño del secretario de Agricultura en Sinaloa

De nueva cuenta le llueven críticas por su desempeño a Jaime Montes, secretario de Agricultura del Estado. En esta ocasión, fue Roxana Rubio Valdez quien arremetió contra el servidor público.

"De nuevo vemos cómo Jaime Montes no es un funcionario comprometido con sus obligaciones, cuando fue el súper delegado fue un delegado fantasma y hoy que es el secretario estatal de agricultura aplica la misma receta", comentó.

Además, señaló que tiene abandonado a los productores, quienes se encuentran desesperados por no contar con apoyos para el campo, lo que deja abandonado a uno de los principales pilares económicos de nuestra región.

La intervención de Rocha

Por otro lado, Rubio Valdez reconoció que es el gobernador Rubén Rocha Moya quien se ha estado encargando de la atención al sector agrícola.

"La temporada de siembra no espera y el secretario no ha estado a la altura de su encomienda, el propio gobernador es quien, a decir de los afectados, se ha dedicado a tratar de resolver los problemas y destrabar los apoyos que ya deberían de estar aquí para nuestros agricultores, esto no puede estar pasando en el granero de Mexico", expresó.

¿Cambiará el gobernador al secretario?

Durante la semanera del 26 de diciembre, los medios de comunicación pidieron al gobernador que calificara a su gabinete. Allí, el titular del ejecutivo reconoció el trabajo insuficiente que desempeña Montes.

Sin embargo, dijo que por ahora no tiene planeado destituirlo del cargo y colocar a alguien más.