En Mazatlán no hay equilibrio entre la naturaleza y la infraestructura

Mazatlán, Sin.- David Ocampo Peraza, presidente del Centro para la Educación Ambiental y Agrícola de Mazatlán, consideró que en el puerto aún falta mucho que hacer en esta materia, pues la ciudad en los últimos años ha crecido estrepitosamente y no hay un equilibrio entre la naturaleza y la infraestructura.

Mencionó que cada vez que se autoriza una nueva construcción podría destinarse un cierto porcentaje del recurso obtenido por ese permiso a retribuir los daños en el medio ambiente causados por esa infraestructura.

"Mazatlán se ha venido desarrollando estrepitosamente. Fraccionamientos y hoteles grandísimos, deben de aportar una cantidad para tratar de retribuir los problemas de deterioro ambiental; un porcentaje de recursos por la autorización de un hotel, de una torre, ese es un gran dineral que hay, que debe de haber y así crear un fondo para aplicarlo a programas de educación ambiental", consideró.

El gran problema de siempre, expresó, es que no se destinan recursos económicos suficientes para llevar a cabo estas acciones.

"El CEAA está coordinado con la dirección de Ecología e intentamos coordinar algunas pequeñas acciones entre ambos para poder impulsar, pero el problema es que dicen: ‘no hay dinero’, ‘no hay vehículos’, ‘no hay esto, no hay aquello’, es la historia de siempre", expresó.

Ocampo Peraza lamentó que a diferencia de otras ciudades, donde se han preocupado por recuperar espacios y áreas verdes y naturales, en Mazatlán se está acabando con ellas.

Agregó que aún hay mucha inconsciencia y destacó que si no hay una educación ambiental, no se podrá operar nunca como una ciudad verde o sustentable; para ello se requiere principalmente destinar los recursos económicos suficientes, crear programas específicos para las diferentes áreas naturales, contar con el personal capacitado e incluso aplicar multas a quién no cumpla los diferentes leyes o reglamentos.

"Necesitamos fortalecer los programas de educación ambiental en todos los niveles, desde los funcionarios hasta los niños", agregó.













