Piden involucrarse en el cuidado del medio ambiente

Mazatlán, Sin.- "Mientras no empecemos a cambiar por nosotros mismos, que nos interese más el cuidado del medio ambiente, nadie más lo hará, podemos estar limpie y limpie las playas, pero si no le importa a la gente, a la semana estarán igual”, aseguró el ambientalista Gabriel Madero Robles, integrante de la empresa Last Chance 4 Earth (La Última Oportunidad para el Planeta).

Last Chance 4 Earth es una empresa de amplio nivel social que se dedica a educar a las personas en el cuidado del medio ambiente, además de que comercializa productos amigables con el medio ambiente, y el 10 por ciento de sus ventas, lo dona a las asociaciones Legado Azul, una organización de Mazatlán que busca conservar la vida marina como los delfines, ballenas y los animales más grandes del mar.

Madero Robles explica que parte de lo que hacen es educación y para enseñar a la gente de cómo está la situación ecológica, limpiando playas, además de talleres de educación ambiental para involucrar a la sociedad y que todos formen parte de esto.

En Mazatlán realizaron una limpieza en la playa de Olas Altas, donde participaron varias organizaciones. En menos de una hora juntaron 12 kilogramos de residuos como colillas de cigarro, empaques de unicel, tapas y pedazos de plástico.

Last Chance 4 Earth es una organización que inició en el verano del 2020, integrada por dos personas, Gabriel Madero Robles y Tita Robles, además de embajadores.

Comercializa productos como alternativa para los plásticos de un solo uso, como termos como opción para sustituir las botellas de plástico, cepillos de dientes de bambú, cotonetes de bambú, hilo dental de bambú, set de cubiertas de bambú, que es lo que están manejando.

“La gente está respondiendo bien a estos productos, nos ha costado un poco porque estos productos pueden ser más costosos que los productos que no son biodegradables, pero la gente está respondiendo muy bien sobre todo con los termos y los productos de bambú se han vendido a hoteles y hospitales y ahí va poco a poco”, explicó el ambientalista.

Pero no solo en Mazatlán realizan actividades ecológicas, sino también en el Caribe, en el puerto de Cozumel, donde llevan a cabo la restauración de corales, y una parte de las ganancias se va a otra organización que se llama Cozumel Coral Reef Restauration.

Madero Robles hizo un llamado a las personas a involucrarse más en el cuidado del medio ambiente y evitar el uso de los plásticos de un solo uso.

“Se busca concientizar a las personas, concientizarlas, pero el cambio somos nosotros, limpiar playas es un cuento de nunca acabar, porque si las personas no cambian de hábitos, cada semana van a estar sucias”, lamentó el empresario y ambientalista.









