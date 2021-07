En Mazatlán madrugan por el oxígeno para hacerle frente al Covid-19

Mazatlán, Sin.- Ante la saturación de pacientes en los hospitales y clínicas, tanto públicas como privadas, cientos de pacientes que han contraído el Covid-19 están prácticamente internados en sus hogares.

La situación de angustia y temor que viven las familias, de saber si el paciente librará o no la enfermedad, se traslada también a la cuestión económica, pues los insumos para estar internado en casa son costosos y también comienzan a escasear, como el oxígeno medicinal.

Local Se incrementa demanda de oxigeno medicinal

Una de las empresas proveedoras del gas, ubicada en el Parque Bonfil, cerró sus puertas al público antes del mediodía de este lunes, ya que el oxígeno se había terminado; sin embargo, decenas de vehículos seguían formados, en espera de su turno.

"Yo he estado viniendo diario, otro días había menos gente, ahorita hay más. Yo llegué desde las 5:00 de la mañana, vengo desde la vuelta de la cuadra. El tanque que yo llevó el sábado me costó 900 pesos y hora está en mil 105, está más caro, hay gente que sí puede comprar y hay gente que no", comentó uno de los clientes.

Ruth señala que todavía el jueves pasado no había tanta gente, pero como en los hospitales ya no reciben gente, todos se atienden en su casa.

"Yo vine el jueves y no estaba así, en la tarde me vine a las 5:00 de la mañana y me desocupé a las 8:00, y ahorita ya tenemos desde las 4:30 de la mañana. El tanque que recargué, uno no tan grande, me costó 900 pesos y está es la segunda vez que vengo a llenarlo, no dura más de tres días", señaló.

Foto: Carla González │ El Sol de Mazatlán

Santiago contó que tiene a sus padres enfermos en casa y que desde hace cinco días acude a rellenar los tanques. Este lunes llegó las 5:00 de la mañana y ya había 45 autos en espera.

Cuando ya iba a llegar a que le rellenaran el tanque, les dieron el aviso de que ya no había oxigeno hasta nuevo aviso. No obstante, decidió no moverse de ahí, para no perder su lugar.

"Tenemos cinco días viniendo y es un caos del jueves para acá. A las puras 5:00 llegué aquí y traía 45 carros delante de mí y no alcancé, no habrá más que esperar. Gracias a Dios tenemos a mi mamá y papá en casa, están estables, pero delicados. Es una tristeza, una desesperación, porque por la marca de los tanque no puedes ir a otra parte", contó.

Foto: Cortesía │Pixabay.com

Mencionó que rentar este servicio en redes sociales no es seguro, pues muchos utilizan tanques que ya tenían otro tipo de gas para llenarlos de oxígeno y que eso es dañino para la salud o incluso algunos venden oxígeno industrial como oxígeno medicinal.

Añadió que él ha visto a personas que van a llenar varios tanques en un solo viaje, para después revenderlos en internet; hasta en 17 mil pesos le llegaron a ofrecer un tanque en Facebook, por lo que considera que la empresa debe aplicar algún tipo de medida, para evitar estos abusos.

La fila de autos que esperaba turno para rellenar sus tanques rodeaba la cuadra por las calles Puerto de Veracruz, Puerto Ensenada y Puerto Mazatlán en el Parque Bonfil.













Lee más aquí ⬇

Local Se complica en Sinaloa conseguir oxígeno para pacientes Covid-19

Local En plena pandemia, el IMSS está sin médicos