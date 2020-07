En plena pandemia, el IMSS está sin médicos

Escuinapa, Sin.- En plena pandemia, la clínica del IMSS en el municipio está sin médicos lo que ha proporcionado inconformidad por parte de los derechohabientes.

Los derechohabientes que acuden a sus citas, se han tenido que regresar a sus casas sin ser atendidos y sin medicamento al no haber médicos que les expidan las recetas.

Foto: Jesús López │El Sol de Mazatlán

"Estamos viniendo a la cita que tenemos programada y nos vamos sin ser atendidos porque nos dicen que no hay doctor en ninguno de los consultorios, venimos por el medicamento que tomamos controlado y pues si no hay quien nos dé la receta, nos dicen que no nos pueden dar medicamento" expuso Socorro Ávila.

Además de perder su cita, los afectados no tienen garantías de que estas se les puedan reprogramar lo que hace la situación más difícil.

Te puede interesar: Se incrementa demanda de oxigeno medicinal









Nos dicen que regresemos el martes, a ver si tenemos suerte y nos reprograman la cita, pero no es seguro porque pues ya no hay espacios Socorro Ávila









A pesar de los reclamos de la gente, no hubo ningún directivo de la institución que les diera una solución ya que según lo expuesto por el personal, Alberto Casillas Cartagena, director de la clínica se encontraba en Mazatlán en donde fue llamado a atender asuntos de la misma institución.





