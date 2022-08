En Mazatlán familiares de internos en el Hospital General soportan las altas temperaturas

Mazatlán, Sin.- Entre el sol, el calor y las lluvias, decenas de personas esperan pacientes a las afueras del Hospital General de Mazatlán. Algunas de ellas tienen a un familiar internado desde hace ya varios meses y al no tener un lugar dónde quedarse en el puerto ni recursos económicos para pagar una estancia, el camellón que divide la avenida Óscar Pérez Escobosa se ha convertido en su hogar.

Otras más sólo están durante el día, en espera de noticias de su ser querido enfermo; aún así la espera se hace insoportable por las altas temperaturas que se registran en el puerto.

"Es duro, porque diario tomó un camión desde el Centro hasta acá, gracias a Dios mi hijo está bien de salud, ya mejorando, solo fue un choque y ya se encuentra mejor, uno viene de punta a punta hasta acá, pero uno con tal de ver a los hijos bien aquí andamos, ya merito me lo dan de alta, ya para que repose en su casa, esperamos afuera porque no se puede estar dentro del hospital", señaló Regina.

Quienes están todo el día llevan lo necesario para que la espera no sea tan cansada; sillas, hamacas, sombrillas y lonas para tapar el sol se pueden ver por el lugar.

“Yo llevo aquí tres semanas, vengo de Escuinapa y pues no tengo dinero para pagar un cuarto en donde quedarme, así que aquí me la he pasado día y noche, entro en horarios de visita a ver a mi hijo que está malito, mi esposo se ha quedado unos días también conmigo”, señaló María.

Al enterarse de que existe un proyecto para construir un albergue a un costado del Hospital General, para que personas como ella puedan estar mientras sus familiares son dados de alta, señaló que es una buena idea.

“Espero que sí pase pronto, pues así como a nosotros, hay otros a quienes les hará falta y necesitarán este tipo de apoyos, pues hay quienes se quedan al pendiente de sus familiares por muchas horas o días”, dijo.

Actualmente al exterior del centro médico se encuentran un poco más de 50 familias en espera de un paciente, exponiéndose a las altas temperaturas, sin tener dónde asearse e incluso sin alimentos.

El albergue

El proyecto de construcción de un albergue para familiares de pacientes que están internados en el Hospital General de Mazatlán le pertenece al Gobierno del Estado, el cual tiene una inversión inicial de 19 millones de pesos.