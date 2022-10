En Mazatlán convierten áreas verdes en basureros

Mazatlán, Sin.- En las calles Cosmos y Alba, de la Colonia Ex Hacienda del Conchi, además que desde hace una semana no pasa el camión recolector, las áreas verdes son utilizadas como basureros sin que las autoridades hagan algo al respecto.

"Ahí se queda la basura y salen los animales a desacomodar todo y se hace un tremendo cochinero, y luego uno es el que limpia, porque tanto perros como gatos desacomodan todo, se me hace injusto porque no tenemos ninguna necesidad, las personas vienen y creen que es el basurón. Luego de que limpian, vuelven a tirar y el cochinero es prácticamente todos los días", dijo uno de los vecinos afectados.

Los colonos comentan que tal situación lleva alrededor de seis meses y que ellos piensan que son personas de los alrededores del asentamiento los que llegan y dejan todo tipo de desechos en esas áreas verdes.

"No es de aquí, ya nos habríamos dado cuenta, es de fuera, se nos hace hasta raro la verdad, porque pienso yo que solo es por hacer la maldad, porque no creo que el camión de la basura no pase por sus hogares como para venir a tirar su basura aquí", afirmó Juan Carlos, otro vecino del lugar.

Vecinos sufrieron de una plaga de cucarachas debido a la basura. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

La última vez que pidieron ayuda a los recolectores para que se llevaran la basura, hace unas semanas, se molestaron por el sitio en el que se encontraba.

"Nos dijeron que ahí no se ponía, que no sabían qué hacía ahí, que se la llevarían, pero que para la otra la pusiéramos en su lugar, porque ahí no va la basura, es normal su molestia, pero les hicimos saber la situación y nos dijeron que fuéramos al Ayuntamiento a solicitar ayuda o que le habláramos a alguna patrulla", dijo Yosajaira.

"Unos policías nos dijeron que al que agarraran tirando basura ahí se lo llevarían para que no nos cayera de extraño, y les dijimos que se los llevaran, porque se hace un cochinero ahí, esperamos una pronta respuesta de las autoridades, que agarren a quien o quienes están tirando la basura”, dijo Eduardo, vecino de la calle Cosmos.

A esta problemática se suma que en la última semana no ha pasado el camión recolector por la colonia, por lo que además de las áreas verdes, las banquetas se encuentran saturadas de bolsas con desechos.

Plaga de bichos

Hace un año, los vecinos sufrieron de una plaga de cucarachas debido a la basura que se acumula, por lo que piden a las autoridades que se vigile de forma constante el asentamiento para que no ocurra de nuevo esta situación.