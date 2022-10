Pondrán "auditores" en las rutas de los camiones recolectores de basura

Mazatlán, Sin.- Ante la problemática de la recolección de basura que enfrenta la ciudad derivado de los conflictos entre Ayuntamiento y el Stasam, el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres dijo que pondrán un auditor en cada una de las rutas.

El munícipe dijo que no quiere echar culpas a nadie, por ello se está recabado las pruebas para demostrar lo que está sucediendo, tomando en cuenta que quienes manejan las unidades es personal sindicalizado.

Agregó además que están acelerando el proceso para que se reincorporen los camiones recolectores que actualmente están en el taller por alguna descompostura.

"Hacemos lo imposible, pero tampoco podemos estar rentando maquinaria porque luego viene otro tipo de problemas como el alcalde de Culiacán porque rento camiones; si lo haces porque lo haces, si no lo haces porque no lo haces, no es fácil", agregó.

Auditores en las rutas de recolección

A mitad de semana "el Químico" reconoció que veía la ciudad muy sucia y varios puntos con acumulación de basura, por lo que pondrían "auditores" para comprobar lo que está pasando con el servicio, ya que también hay señalamientos de que el personal termina su jornada a mediodía y ya no quieren regresar a trabajar.

"Estamos trabajando en eso, en corto tiempo vamos a tener gente que audite por cada zona a los camiones, prácticamente detrás de ellos, aunque nos va a costar más, pero ante lo que estamos viviendo, que no puedo decir qué es, vamos a tener que hacerlo", dijo.

Para saber

Los jefes (de Aseo Urbano) señalan que los trabajadores quiénes sabotean el servicio descomponiendo a propósito los camiones recolectores de basura, y los sindicalizados, en cambio, señalan que son los jefes quiénes no quieren darle el mantenimiento adecuado a las unidades y que éstas ya están obsoletas.