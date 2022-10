¿Qué está pasando con la recolección de basura en Mazatlán?

Mazatlán, Sin.- Los conflictos entre el STASAM y el Ayuntamiento de Mazatlán ya están pasando factura, pero a la ciudadanía, pues el sistema de recolección de basura presenta una serie de fallas a causa de esta problemática.

Antecedentes

Los roces comenzaron el pasado 23 de agosto, cuando los sindicalizados pedían se removiera del cargo al jefe del departamento de Parques y Jardines por acoso laboral, violencia contra las mujeres y por no surtir de herramientas necesarias a los trabajadores para desempeñar sus funciones.

Sin embargo, en el mes de julio el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres ya los había acusado de robarse los medicamentos del Hospital Municipal Margarita Maza de Juárez, cuando se dio a conocer el asunto de los fármacos caducados.

Posteriormente, el 6 de octubre, los agremiados se manifestaron nuevamente, pero para pedir la destitución del director de Servicios Públicos, David Ibarra Olmeda, por no atender las necesidades de la ciudadanía, por la falta de camiones recolectores de basura, material para el trabajo y por la famosa "fiesta buchona" en las oficinas del Ayuntamiento.

Problemas en la recolección de basura

El secretario del Ayuntamiento, Edgar González Zataráin, reconoció que estos conflictos no son buenos porque quien más termina perjudicado es la ciudadanía.

Dijo que actualmente hay una molestia muy generalizada por parte de los mazatlecos en cuanto a la recolección de basura y es que los recolectores solo se llevan la basura donde les dan dinero, situación que no debe de ser.

"Hay algunos elementos que se van viciando, desafortunadamente todos los que conducen el camión de basura y estaba cargo es personal sindicalizado, y digo desafortunadamente porque estamos en manos de ellos, como administración tienes que tratarlos bien, darle las herramientas", dijo.

Los sindicalizados acusan que son los jefes y directivos quienes no quieren darle mantenimiento a los camiones recolectores de basura. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Agregó que Aseo Urbano es un área muy peleada porque genera muchos recursos económicos. También mencionó que hay muchas diferencias entre jefes y sindicalizados por el tema de los camiones descompuestos.

"Los jefes dicen: 'no, es que ellos mismos a propósito descomponen las unidades'. Hay un sabotaje en ese sentido y luego los empleados, los que usan los camiones, dicen: 'no, es que no los quieren llevar a reparar", mencionó.

Al respecto, indicó que se hará una investigación sobre la condición de los camiones recolectores, ya que entre 10 y 12 están en el taller por alguna falla, pero además últimamente ha habido muchos accidentes de tránsito donde se ven involucradas las unidades, lo cual levanta sospecha.

Asimismo, sobre los horarios de los trabajadores, enfatizó que el contrato de trabajo colectivo indica que la jornada laboral es de seis de la mañana a seis de la tarde, pero los sindicalizados ya no quieren trabajar a partir de las dos.

Compromiso mutuo

"El asunto es que nos pongamos de acuerdo, ayer (martes) tuvimos reunión con los líderes sindicales, de ahí vamos a continuar con eso para ajustar esta parte", explicó.

Precisó que la idea es llegar a un acuerdo mutuo: que el ayuntamiento dote de todas las herramientas necesarias y suficientes a los trabajadores para que hagan sus y así el municipio pueda exigirles que hagan bien su trabajo.

Para saber

Durante el transcurso de la semana a través de redes sociales, vecinos de La Foresta, Villa Verde, San Jorge San Fernando, Ex Hacienda del Conchi, Infonavit Playas, Infonavit Conchi, Infonavit Jabalines, han denunciado la falta del servicio de recolección de basura desde hace varios días.