Urge reparación de calles de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Por la avenida México 68, justo a la altura de la escuela primaria Ignacio Altamirano, en la colonia Villa Galaxia, los baches y el mal estado de la calle han causado diversos choques y accidentes en las últimas semanas. Y así como esa vialidad, están también la Insurgentes, la Benito Juárez, la Teniente Azueta, Luis Zúñiga, entre muchas otras.

“Aquí en la Villa galaxia el problema fácil ya tiene tres años, desde antes de la pandemia está la calle así, no vienen para acá, no se acercan los del gobierno a checar, les preocupa más poner luces en el Malecón que mandar a arreglar esta calle, que ya tiene rato dando pena, no puede ser que no apoyen estos lugares, eso sí en época de elecciones es cuando más vienen, pero poco hacen", aseguró Miguel, quien reside en la zona.

El deterioro de la calle es tan fuerte que los automovilistas prefieren tomar otras rutas para poder llegar a su destino.

“Hace dos semanas ocurrió un accidente en el cual un auto se atascó en uno de los baches a la altura de una tienda de licores de aquí de la avenida”, dijo Rocío, una vecina del fraccionamiento.

Los vecinos hacen también un llamado de conciencia a las personas que transitan por la zona, especialmente a los motociclistas, quienes suelen pasar a muy alta velocidad.

"Cuando hay charcos, algunos pozos no se ven, eso hace que sea un peligro para quienes pasan por aquí en moto, principalmente, ya sea repartidores o jóvenes que van a exceso de velocidad, en veces es de día y a una velocidad normal y hay gente que se accidenta, porque no se ven los baches, el agua hace que no se vean y es ahí cuando más accidentes hay", comentó Melissa, quien tiene un comercio de comida rápida en el área.





BACHES POR TODAS PARTES

Y en el Centro de Mazatlán la situación es similar. El cruce de Benito Juárez con 16 de Septiembre parece campo minado. Si hay agua estancada, los baches no se ven y provocan accidentes.

“El otro día un carro se ponchó porque no se ven los pozos, también se han caído personas y motociclistas han derrapado”, dijo José Ángel, vecino del lugar.