Reparan obra de agua potable mal ejecutada en La Campana

Escuinapa Sin.- Un aproximado de 300 mil pesos invirtió el municipio para poder subsanar una obra de agua potable mal ejecutada por la pasada administración en la comunidad de Ejido La Campana.

El proyecto realizado en el año 2021, en la administración de Emmett Soto Grave, tuvo un costo de alrededor de un millón de pesos, con el cual se contemplaba abastecer de agua la comunidad en mención.

Pese a haberse entregado dicho proyecto, este no pudo ponerse en funciones por no haberse ejecutado de la forma correcta, ya que el equipo de bombeo instalado no fue el adecuado para la función requerida.

Jesús Contreras Sandoval, director de Obras y Servicios Públicos en el municipio, informó que se tuvo que invertir un recurso de 300 mil pesos para instalar el equipo necesario y brindar el servicio de agua potable a la comunidad.

"El equipo que se había instalado en el proyecto que se hizo fue incompatible, tuvimos que invertir alrededor de 300 mil pesos para instalar una bomba nueva, la red eléctrica subterránea y con ello poder darle agua a la comunidad".

Por último, aseveró que será importante que la misma población cuide del equipo que se tiene, para evitar que este sea robado y por consecuencia dejar al pueblo sin agua.

"El proyecto ya está funcionando, ahora le toca a la gente cuidarlo de los vándalos, principalmente, evitar que se los puedan robar y con ello dejar sin agua a la comunidad", concluyó.