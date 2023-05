Obra inconclusa de Jumapam causa molestias a vecinos de Villa Galaxia

Mazatlán, Sin.- Fue hace cinco meses cuando la Junta Municipal de Agua Potable en Mazatlán atendió una fuga de agua en la colonia Villa Galaxia en el puerto de Mazatlán, dejando inconclusa la obra por la cual los vecinos del asentamiento han estado batallando constantemente en el lugar.

Olga, quien es vecina de la calle Tauro, asegura que todo comenzó cuando un vecino de la zona pagó para que arreglaran una fuga, dejando hecha pedazos la banqueta, y sin solución alguna.

"Un vecino pago para que alguien le arreglara la fuga, y no se solucionó nada, pero el que vino no abrió la banqueta solo apretó la llave y ya fue todo, pero los que vinieron de Jumapam fueron los que partieron la banqueta y la calles, y hasta la fecha no hemos encontrado ningún tipo de solución, solamente un cochinero en la calle", comentó la vecina.

Además señaló que cuando los elementos de Jumapam acudieron al lugar, abrieron toda la banqueta para reparar la fuga, pero que esto no tuvo solución, pues el agua seguía saliendo, y fueron los mismos trabajadores quienes optaron por poner tierra sobre la vialidad.

"Los que vinieron a checar el trabajo que hicieron mejor pusieron tierra en el lugar para que no se saliera el agua, después de que desbaratado todo, dijeron que ya no se saldría el agua, pero la tierra todavía se ve húmeda, señal de que no está al 100 por ciento la calle, solamente vinieron, desbarataron, le pusieron tierra a lo que hicieron, y ya no vinieron, la dejaron a medias", agregó.

La vecina manifestó que, a pesar de los múltiples reportes realizados por los padres de familia de la escuela primaria Ford 31, y de los vecinos de la calle y sus alrededores, nadie ha acudido a reparar la problemática que afrontan desde hace más de cinco meses.

"Ya se reportó el problema, y no han venido, desde hace cinco meses estamos batallando con esto, los padres de familia de esta primaria también ya han reportado el problema y nada que vienen a solucionar, solamente desbaratado la calle, se llenó de baches y hasta ahí, se hace un cochinero con la tierra y las piedras que hay en la calle, ni porque ya lo reportamos es que vienen", añadió.