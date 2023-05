Bache en el Paseo Claussen pone en riesgo a automovilistas

Mazatlán, Sin.- Desde hace más de un año un bache ubicado en el Paseo Claussen de Mazatlán, a la altura del cruce con la calle Benito Juárez, ha provocado accidentes viales sin que las autoridades hagan algo al respecto.

"Seguido pasan accidentes, unos más graves que otros, algunos carros que se quedan atascados, las motos que más de una vez se han ponchado o se han caído, ya nos ha tocado ver accidentes y ese tipo de cosas, la verdad está peligroso, porque esta avenida es de las más transitadas de Mazatlán", comentó Pablo, comerciante ubicado por la calle México.

Agregó que hace unos días un joven sufrió una dislocación de hombro al caer de su bicicleta cuando pasaba por ahí y no vio el pozo.

"El muchacho venía en la bicicleta y al pasar por ahí se cayó, y el brazo se le zafó, fue algo imprudente de su parte pasar por ahí, pero también está mal que justo en medio de la calle haya un bache de ese tamaño y que no haya una solución, es peligroso, ya se accidentó ese muchacho, hasta la fecha es lo más grave que nos ha tocado ver, no me quiero imaginar qué es lo sigue", añadió Pablo.

Foto: Efrén Palacios | El Sol de Mazatlán

No acuden a taparlo

Pese a los múltiples reportes que se han realizado en el último año, los habitantes de la zona aseguran que nadie ha atendido sus llamados.

"En más de un año que esto nos ha estado causando problemas, nadie ha venido a atendernos, ya se reportó esta situación, como está cerca de una alcantarilla, le llamamos a Jumapam, pero no dieron respuesta, así que nos fuimos con Obras Públicas, pero nada, esperamos que nos atiendan, porque causa angustia que ocurra un accidente aparatoso y nos toque pagar los platos rotos a los vecinos de aquí", comentó Emma, vecina de la calle Benito Juárez.