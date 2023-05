Locatarios del Pino Suárez están en contra de los giros en el mercado de abastos

Durante la sesión de cabildo realizada por el gobierno de Mazatlán, la mesa directiva del mercado de abastos Jose Maria Pino Suárez dio a conocer su descontento por los giros que les quisieron dar a los locales durante la pasada administración.

El secretario de la mesa directiva, Alejandro Ontiveros Aramburo, se manifestó en contra de los potenciales locales de artesanías que se quieren abrir, argumentando que originalmente el conocido “Coloso de Hierro” era para cubrir las necesidades de la canasta básica de los habitantes de Mazatlán.

“El mercado Pino Suárez fue creado con la intención de cubrir las necesidades básicas de las personas en Mazatlán, es decir comprar productos de la canasta básica, no solamente para que vengan otros locales, como lo son de artesanías, nosotros nos oponemos firmemente a esos giros”, manifestó Ontiveros Aramburo.

También comenta que tiempo atrás también se opusieron a la creación de otros locales en el lugar, como lo son tiendas de lencería, joyas, y más tiendas de artesanías, pues argumenta que no se ven con buenos ojos que cualquiera de esos locales, llegue a suplantar una carnicería o una frutería.

“Hace no tanto nos opusimos a lo aberrante que era un nuevo local, como lo era una tienda de ropa íntima o de lencería aquí, no podíamos permitir que eso se mostrará en el mercado de abastos, a fin de cuentas la gente no viene por las artesanías, esas las pueden conseguir en cualquier otro lado de Mazatlán. El turista viene por todo los productos que se ofrecen", agregó.

Finalmente el miembro de la mesa directiva dio a conocer que recientemente realizaron un estudio, en el cual solamente un cinco por ciento van al mercado por las artesanías, siendo el resto de las personas que van por toda la variedad del mercado.

“Es decir, de cada treinta por ciento, solamente un cinco por ciento vienen al mercado Pino Suárez por artesanías, en el mercado se ofrecen muchas cosas más, no solamente vienen por un producto, vienen por todo lo que hay.”

Para saber

Actualmente el mercado José María Pino Suárez cuenta con 289 locales, los cuales benefician a más de mil familias del puerto de Mazatlán.