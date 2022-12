En lo que va del año se han detectado 123 casos de VIH en el sur del Sinaloa

Mazatlán, Sin.- El VIH es una enfermedad 100% prevenible y a pesar de la gran información que existe referente al tema, se siguen registrando nuevos casos, de ahí la importancia de seguir realizando jornadas de prevención y concientización, señaló el jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 5, Jhonatan Cruz Magaña.

Informó que en lo que van del año se han detectado 123 nuevos casos y lamentablemente han fallecido 15 personas a causa de esta enfermedad.

En toda la Jurisdicción, que abarca los municipios de Elota, Concordia, San Ignacio y Mazatlán, agregó, actualmente hay 527 pacientes recibiendo tratamiento y medicamento, dónde la mayor prevalencia es en hombres.

Este 1 de diciembre se conmemora el Día Internacional contra el VIH/Sida y a propósito de ello se realizó una marcha de concientización en el Centro de la ciudad que culminó en la plazuela República, donde se instaló una feria de la salud con varios stands de programas preventivos.

Magaña Cruz precisó que la concientización no es de un solo día, sino de todo el año, llevando jornadas a las escuelas, secundarias y preparatorias, dónde se imparten platicas sobre el uso del preservativo, no solo para evitar enfermedades de transmisión sexual, también embarazos no deseados.

Por su parte, el psicólogo Israel Tavera Posadas, de la asociación civil Compartiendo Retos, mencionó que esta enfermedad no deja de ser preocupante, sobre todo por el núcleo más vulnerable son los jóvenes.

En la plazuela se colocó una feria de la salud con varios programas preventivos y se realizaron pruebas rápidas de VIH. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Discriminación y salud mental

Resaltó que aun cuando desde hace más de dos décadas hay amplia información y conocimiento sobre las formas de contagio, aún persiste la discriminación, ya sea por orientación, religión o ignorancia.

"Hay varios sectores en los que si falta más educación, sobre todos los servidores públicos, todavía, a estas alturas, discriminamos (...) que yo tenga conocimiento real (de algún caso de discriminación por parte de servidores públicos) no, pero se escuchan comentarios a veces de malos tratos o diferencias en la atención, pero lamentablemente no tenemos la cultura de la denuncia", resaltó.

Tavera Posadas, también presidente del Colegio de Psicólogos de Mazatlán, añadió que en la asociación se le da seguimiento y acompañamiento a los pacientes, sobre todo en cuestiones salud mental, pues esto conlleva un proceso de asimilación y aceptación.

"Por el mismo estigma que tiene el VIH, cuando una persona está infectada entra en un proceso de duelo, porque a fin de cuentas estás pensando que te vas a morir por esa infección; hay varias etapas por las que pasa el individuo, de ellos se deriva de la ansiedad y luego la depresión" añadió.

¿Dónde realizarse la prueba?

La prueba del VIH es gratuita y se realiza a toda la población, no se requiere ser derechohabiente de alguna institución de salud en particular, en el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) ubicado en la calle Del Ferrocarril en la colonia Ramón F. Iturbe, a un costado del antiguo Hospital General.

Para las personas que son sexualmente activas y/ o tienen varias parejas sexuales, la recomendación es realizarse un chequeo cada seis meses.