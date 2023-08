En la avenida Bicentenario no respetan la línea amarilla

Mazatlán, Sin. -A pesar de que hay una línea amarilla que indica que está prohibido estacionarse, por la avenida Bicentenario los automovilistas no respetan este señalamiento.

A la altura de la Federal 3, en la colonia Francisco Villa, hasta en los acotamientos del camellón central, hay vehículos parados.

"Les vale gorro que no esté permitido estacionarse ahí, de todas maneras lo siguen haciendo, porque saben que nadie viene y les pone un alto, no hay oficiales de Tránsito para que les digan que ya no lo hagan, o para que les pongan una multa", mencionó Heriberto Lugo, comerciante de la zona.

Además de esta falta al reglamento vial, Heriberto asegura que hay personas que cobran por estacionar los vehículos en donde está prohibido.

"Algunos son muy vividores, salen y te dan indicaciones de dónde ponerte para que les den dinero, los acomodan en los acotamientos. A nosotros como comerciantes nos molesta porque las personas nos reclaman, creyendo que somos los que estacionamos los carros ahí", añadió.

¿Y Tránsito?

A pesar de que la situación ya ha sido denunciada a Tránsito municipal, aseguran que ningún elemento ha acudido a poner infracciones o remolcar las unidades que se estacionan ahí.

"Ya expusimos nuestra situación a Tránsito municipal, hemos esperado a que vengan para ayudarnos, que remolquen con una grúa los carros que se ponen ahí y también que se lleven a los que abusan y cobran por estacionarse en lugares en donde no está permitido", agregó.