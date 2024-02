Ejidatarios piden pago justo por tierras afectadas por canal de riego de la Santa María

Escuinapa, Sin.- Ejidatarios y productores del municipio de Escuinapa están pidiendo se les dé un pago justo por las afectaciones que sufrirán sus tierras por la construcción del canal de la presa Santa María.

Rogelio Padilla Salcido, quien es dirigente de la CNC y también uno de los productores que verán sus predios afectados, expuso que los ejidatarios que estarán afectados son de la cabecera municipal, San Miguel de la Atarjea y Tecualilla, que es donde se contempla llegue el proyecto.

Precisó que la afectación mayor, la sufrirán los ejidatarios por donde estará atravesando el canal, ya que esta abarca 40 metros de ancho.

"Hay compañeros que el canal estará pasando por el medio de sus parcelas y le están tumbando sus árboles, la postura de nosotros es que nos paguen a un precio justo ... La inquietud de la gente es saber cuanto se nos va a pagar, porque esa tierra ya no se va a poder aprovechar".

Asimismo, señaló que hay casos de productores, quienes tienen hasta diez hectáreas y el canal atraviesa a lo largo de estas huertas y la cantidad total es de hasta tres hectáreas que estarán perdiendo.

Además, comentó que es importante que se les pague pronto, esto debido a la mala experiencia que tienen con la construcción de la autopista Tepic - Mazatlán, de la cual, después de 20 años, hay ejidatarios quienes no han recibido su pago.

"Que no nos vaya a pasar como con la autopista que hasta ahorita, hay personas a las que no le han pagado y ya no les van a pagar".

Por último, reiteró que ellos como productores solamente están pidiendo lo justo, reconociendo también que la obra del canal de riego les va a traer beneficios.

"Estamos esperando solamente que nos digan como y cuando nos van a pagar, eso es lo que queremos, un pago justo" finalizó.