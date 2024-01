Comuneros de la Picachos a la espera de que el Tribunal ordene el pago de sus parcelas

Mazatlán, Sin. -La representante legal de los comuneros afectados por la construcción de la Presa Picachos, la abogada Alma Barraza Sánchez, informó que están a la espera de que el Tribunal Colegiado en materia Administrativa, ordene al Gobierno del Estado el cumplimiento de pago por la ocupación ilegal de parcelas para la construcción de dicho embalse.

Recordó que fue en el 2010 cuando se inició con la lucha y finalmente el Juez del Décimo Distrito, falló a su favor y concedió la suspensión definitiva el amparo 738/ 2010 y sus acumulados 640/ 2011 y 2003/ 2014.

"Esos tres amparos nos concedieron para los efectos de que no se privara definitivamente de las tierras a mí representados, demás ordenaba al Estado de Sinaloa que se haga la reposición de los bienes que en este caso serían las parcelas que indebidamente e ilegítimamente les han estado coartando sus derechos de usufructo y su fuente de ingresos", dijo.

A pesar de ello, en el 2023, el 11 de agosto, agregó, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, decretó la Expropiación de la Presa Picachos, situación por la cual también se ingresó un recurso legal del cual también obtuvieron la suspensión definitiva.

"Un acto completamente ilegal, arbitrario, abusivo y desfasado, en virtud de que tenemos tres amparos, aunque estén acumulados en uno solo, y tenemos la confirmación de esos amparos. En donde se nos concede la razón, el derecho para no ser privados de las parcelas de mis representados", agregó.

Sin llegar a un acuerdo

Barraza Sánchez indico que recientemente se reunió con el subsecretario de Finanzas de Sinaloa, para negociar, sin embargo, no se llegó a un acuerdo, debido a que el estado ofrecía 1.35 pesos por metro cuadrado, 13 mil 599 pesos por hectárea, cuando los avalúos del 2014 estaban por arriba del millón de pesos.

"Ahorita ya no es si el gobernador del estado quiere, se le antoja o se le pega la gana de pagar, ahorita ya es, tienes que pagar y si él no paga voy a pedir embargo de bienes del estado y del municipio, sería Jumapam, puedo pedir Japac, la hidroeléctrica, el distrito de riego, puedo pedir muchas cosas del estado, para que garantice, ahorita estamos hablando de que es aproximadamente de cientos de millones de pesos, no tengo el dato preciso porque se tienen que actualizar los avalúos", agregó.

Explicó que con el amparo ganado, el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, dijo que existía imposibilidad material para restituir a sus representados sus tierras, ya que estas quedaron en el vaso de la presa, lo que procede entonces es hacer el cumplimiento sustituto, es decir, un pago económico.

"Vamos a esperar que el Tribunal Colegiado ordene el cumplimiento sustituto y se regresa otra vez a la cancha del Juez de Distrito, ya se solicitó la aperturación del incidente de ejecución de sentencia, se está pidiendo el avalúo, la actualización de los avalúos que ya están dentro del expediente y una vez que tengamos la actualización del avalúo se le requiere al gobernador para el pago, se le dan tres días si él dice 'es que no tengo presupuesto, no tengo dinero, es que yo no puedo pagar' es su problema", explicó.

Para saber

Por la construcción de la presa Picachos se afectaron a más de 800 familias de diferentes comunidades, sin embargo, en el amparo solo se protege a 7 comuneros y alrededor de 146 hectáreas de las 1,800 que comprenden el embalse de esta.