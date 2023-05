En el sexto aniversario de Javier Valdez amigos y familiares piden justicia

Culiacán, Sin.- A seis años del asesinato del periodista Javier Valdez, amigos, familiares, organizaciones nacionales e internacionales y el semanario Ríodoce se unieron para recordar su vida y obra y exigir justicia a las autoridades.

El cofundador del semanario Ríodoce, Ismael Bojórquez, señaló que el asesinato de Javier Valdez no ha tenido justicia. Pese a que fueron sentenciados dos de los autores materiales, el autor intelectual no ha sido procesado, pues se encuentra bajo el programa de testigo protegido en Estados Unidos.

“No ha sido fácil llegar hasta acá, pero siempre con la consigna de lograr una justicia plena en el caso del asesinato de Javier, como ustedes saben vamos a medio camino, han sido sentendiados dos de los autorires materiales del crimen, uno de ellos murió en un hecho violento ocurrido en Sonora el mismo año que mataron a Javier”, expresó Ismael Bojórquez.

“Pero resta todavía llevar a juicio al autor intelectual del crimen, que es Dámaso López, el Mini Lic, como todos saben está preso en los Estados Unidos, tiene ahora el privilegio de haberse acogido al programa de testigos protegidos”.

En la búsqueda de justicia el Gobierno de México solicitó la extradición de Dámaso López, misma que fue denegada por el gobierno de Estados Unidos. La solicitud de extradición fue realizada por segunda ocasión y las autoridades y familiares de Javier esperan una respuesta positiva.

Lo que podría representar la parte más larga y complicada en la búsqueda de justicia para el asesinado de Javier Valdez, pues son muchos factores e intereses los que están en juego, explicó Ismael Bojórquez.

“Creo que esta fase de la búsqueda de justicia va a ser muy complicada y seguramente va a ser la más tardada porque se atraviesan conflictos, intereses, muchos elementos que van a entrar en juego”.

Por su parte, Sara Mendiola, de Propuesta Cívica, señaló que una justicia a medias no es justicia, por lo que desde la sociedad civil seguirán pugnando por la justicia pronta y expedita para Javier Valdez.

“Recordemos que una justicia a medias es impunidad completa, el caso de Javier Valdez no podrá salir del cajón de su impunidad mientras el autor intelectual no sea presentado ante los tribunales de justicia”, expresó Sara Mendiola.

Asimismo, Balbina Flores, representante de Reporteros sin Fronteras en México, agradeció el seguimiento y acompañamiento que los medios de comunicación han brindado al caso de Javier Valdez, pues esa es una manera de no recordarlo y honrar su memoria.

“Llegamos a este sexto aniversario, más allá de la fecha conmemorativa es importante el seguimiento, es importante no quitar el dedo del renglón en el sentido de que la impunidad no terminará hasta que no se detengan a los autores intelectuales de este asesinato”, sostuvo.

La viuda de Javier, Griselda Triana, exigió a las autoridades continuar con las diligencias del proceso de investigación y redoblar esfuerzos para garantizar el acceso a la justicia.