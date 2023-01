Le llueven quejas al servicio de transporte urbano en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- El servicio que ofrece el transporte urbano de Mazatlán genera inconformidad en los usuarios, sobre todo por el trato de los choferes, el estado de las unidades y los precios del pasaje.

En un sondeo realizado por El Sol de Mazatlán, los usuarios expresaron su sentir ante esta situación.

“Hace como unos cuatro o cinco días me topé a un conductor, muy grosero, no recuerdo el número de la unidad, pero era de la ruta San Joaquín Juárez, no se me olvida que un señor de la tercera edad quería subir y traía bastón, y cuando sube el señor le dice que le dé chance de sentarse y el conductor se comportó de una manera muy grosera, diciéndole viejito, que él no esperaría a que se sentara, pero él venía echando el novio por teléfono y ni atención ponía a varias paradas", dijo Fernando, un usuario que toma la ruta San Joaquín Juárez diariamente.

Otra de las quejas que relatan los usuarios es el mal estado de varias unidades, como algunas que se encuentran con basura, o grafiteadas, con asientos rotos, ventanas sin poder abrirse o rayadas, las quejas ante este tipo de situaciones no paran, pues consideran que están pagando por un servicio decente.

"El precio del pasaje ya lo subieron y no le ponen atención a las unidades, todas rayadas, o con asientos rotos, que ni te puedes sentar, se pasan porque el servicio ya es más caro y parece que no les importa, en un futuro ya la gente va a preferir usar otros transportes en lugar de camione, y todo por el mal servicio que ofrecen", señaló Estela, quien tomaba la ruta Pradera Dorada.

Actualmente el precio del pasaje del transporte urbano se encuentra en 11 pesos y 12.50 pesos con aire acondicionado.

Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Se quejan

La falta de atención y de tacto por varios choferes ha ocasionado múltiples quejas, como por ejemplo cuando pasan a toda velocidad por topes, calles con baches o que se pasan las paradas por no estar al pendiente. Incluso, señalan que muchos le prestan más atención a su celular que a los usuarios que van a subir.

"Muchos conductores van siempre más al pendiente del teléfono que de las paradas que se piden, van platicando con la mujer o con los amigos, porque así le hacen muchos y ni atención le ponen a los baches o los topes por los que pasan, porque van de prisa por ahí, no les importa si nos golpeamos o no", expresó María, usuaria que toma la ruta El Castillo.