En alerta por picaduras de alacrán en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Con la llegada de la temporada de calor comienzan a aparecer los alacranes en el municipio de Mazatlán, por lo que en Cruz Roja se mantienen en alerta ante el incremento de picaduras de este animal entre la población.

Durante el mes de marzo, la Cruz Roja Mazatlán brindó un total de 8 atenciones relacionadas con picaduras de alacrán, en donde ninguna de ellas resultó ser de gravedad. A comparación del mes anterior, se tiene un incremento por arriba del 70 por ciento.

Este dato resalta la importancia de conocer las medidas preventivas para evitar incidentes de este tipo en el hogar, entre ellas se destaca la importancia de sacudir la ropa y los zapatos antes de usarlos, así como revisar minuciosamente las camas antes de acostarse.

"Esta es una de las recomendaciones más comunes a la gente, porque de verdad no se puede confiar de dejar su ropa, cortinas, toallas, alfombras, sábanas, en cualquier momento estos animales pueden llegar y atacar, al punto de que se convierta en tragedia", señaló Jacqueline Valerio Ramos, coordinadora médica de Cruz Roja Mazatlán.

Además, se aconseja mantener tanto el interior de la casa como los patios limpios y libres de escombros, que es donde estos animales puedan ocultarse.

Una medida adicional es la aplicación de esmaltes o barnices en las patas de las camas para dificultar que los alacranes trepen.

"Es poco común que esto se recomiende, pero puede funcionar, esto es para evitar que los alacranes escalen a la cuna o cama", añadió.

Alertan sobre picaduras de alacrán en Sinaloa. Foto: Pixabay

¿Qué hacer si te pica un alacrán?

En caso de sufrir una picadura, la Cruz Roja enfatiza la urgencia de acudir a una valoración médica dentro de los primeros 30 minutos.

Es crucial evitar la administración de cualquier tipo de remedio por cuenta propia, así como abstenerse de aplicar torniquetes en la zona afectada o intentar succionar el veneno.

"En caso de picadura lo más importante es acudir a valoración médica dentro de los primeros 30 minutos, no administrar ningún tipo de remedio, no automedicarse, no colocar torniquetes en la zona de picadura y no intentar succionar el veneno", dijo la doctora.

El caso

El pasado 1 de abril, un bebé de un año de edad, hijo de familia de jornaleros migrantes, falleció luego de haber sufrido una picadura de alacrán en el poblado de la Isla del Bosque en Escuinapa.

El menor falleció en el Hospital General de Mazatlán, a donde fue trasladado de urgencia para ser atendido.