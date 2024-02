Cuitláhuac González pide a vectores de Escuinapa y Rosario "No dejar de trabajar"

Escuinapa, Sin.- "Yo le pido al personal de vectores que no dejemos de trabajar" fue el mensaje que Cuitláhuac González Galindo, Secretario de Salud en Sinaloa, envió a los vectores de Escuinapa y Rosario, quienes se han estado manifestando para exigir la destitución del jefe de la sexta jurisdicción.

Esta situación se viene generando desde el año pasado, que el personal de vectores ha realizado paros laborales hasta de más de una semana, pidiendo de la destitución de Jesús Cuauhtémoc Yzabal González, jefe de la jurisdicción, señalando hostigamiento laboral y hasta un caso de acoso sexual.

González Galindo externó que la prioridad es la salud de los ciudadanos, por lo que dijo que es importante que los vectores no dejen de trabajar.

"Nosotros ocupamos personal que trabaje, atender las necesidades de salud de la población y creo que es lo que tendríamos que priorizar antes que cualquier ego del personal, Escuinapa es un punto rojo en temas de enfermedades como dengue, diarreas, picaduras de alacrán, debemos enfocarnos en eso, entonces es lo que le pido al personal de vectores, que no dejemos de trabajar porque el dejar de trabajar va a impactar en que la población se nos enferme".

Destacó que en lo que corresponde a la autoridad estatal, se cumple con todas y cada una de las prestaciones del personal.

"El pago les llega puntualmente, las prestaciones se le cumplen cabalmente, hemos comprado equipo nuevo, camionetas, se les han remodelado las jurisdicciones, creo que la parte que tenemos que cumplir como autoridad lo estamos haciendo y en lo que tengamos que cumplir, que no lo tengamos lo vamos a hacer".

Asimismo, dijo que no se tiene denuncia formal alguna de los señalamientos de acoso sexual y hostigamiento laboral que se han hecho de manera verbal sobre el jefe jurisdiccional.

"Si hay un tema de acoso sexual, lo que se debe hacer es una demanda y le daríamos el trámite adecuado a ese tema, no hay ninguna demanda, no sabemos de qué se trata, no ha habido una persona que vaya y nos diga que está pasando, es algo a voces y se ve como un movimiento más que nada de parte de sindicato y trabajadores".

Por último, reiteró el llamado "Lo único que queremos es que se haga el trabajo que se debe hacer, puesto que para eso estamos en la Secretaría de Salud, que es enfocarnos en atender la prioridad".