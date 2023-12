En 2023 robo a casa habitación y secuestros superan cifra de 2022 en Sinaloa

Mazatlán, Sin.- Se avecina un cierre de año duro en materia de seguridad en el estado de Sinaloa, ya que los indicadores públicos así lo confirman.

Estadísticas de la Fiscalía General del Estado muestran que al cierre del mes de noviembre, al menos cuatro de los seis delitos catalogados como de "alto impacto" presentaron un incremento; uno de ellos fue del 100 por ciento, mientras que de los cinco delitos de "alta incidencia", dos también registraron un incremento.

Puedes leer: Por robos a casa habitación en Pradera Dorada piden seguridad y alumbrado público

En incremento

Este año se han registrado 14 casos de secuestro, contra 7 de 2022; el incremento es del 100 por ciento, con un promedio de 1.2 hechos al mes.

En cuanto a feminicidios, el año pasado se registraron 29 casos, mientras que este 2023 ya van 32, es decir, 10 por ciento más; el promedio es de 2.9 feminicidios mensuales.

En homicidios dolosos hay un alza de 3 por ciento; 516 contra 499 casos y un promedio de 47 hechos por mes.

En el delito de violación el incremento es mínimo, de 348 caos en el 2022 a 350 este año; no obstante es la cifra más alta en 30 años. El promedio es de 31.8 incidentes al mes.

Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Del 33 por ciento es el incremento en robos a casa habitación; este año ya van 660 casos contra 496 del 2022. El promedio es de 60 robos al mes.

En cuanto a robos violentos, el año pasado fueron 576 hechos y este año ya van 724; el alza es del 25.6 por ciento con un promedio de 65.8 casos al mes.

A la baja

De continuar la tendencia, incluso aquellos delitos que están "a la baja" podrían dispararse, debido a que la diferencia de incidencia es mínima.

Al cierre del onceavo mes se registraron 3 mil 497 lesiones dolosas, contra 3 mil 611 del año pasado, 3.2 por ciento menos, pero con un promedio de 309 casos por mes.

El robo a local comercial cerró con mil 759 hechos, contra mil 837 del año pasado, un 4.3 por ciento menos y un promedio de 159 incidentes mensuales.

El año pasado se registraron 3 mil 505 robos de vehículos, este 2023 van 3 mil 258, un 7 por ciento menos; sin embargo el promedio es de 318 robos por mes.

Diciembre inició con 608 casos de homicidios culposos, 9.5 por ciento menos, aunque el año pasado cerró con 632 casos; el promedio mensual es de 55 incidencias.

El que presenta el porcentaje más alto de reducción hasta el momento es el robo bancario, con 26 por ciento, este año van 14 hechos contra 19 del 2022; el promedio es de 1.2 robos al día.

Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Impera la violencia familiar

El Semáforo Delictivo Estatal, con cierre el mes de octubre, posicionó al estado con seis delitos en rojo, tres en amarillo y dos en verde.

Entre los de color rojo destaca la violencia familiar, delito con mayor incidencia general al registrar 6 mil 423 casos. Y aunque en comparación del año pasado representa una disminución del 5 por ciento, la cifra sigue siendo elevada.

En este color también está el feminicidio, con un aumento del 25 por ciento; lesiones, con 2 mil 879; robo a negocio con mil 596 casos; robos a casas habitación con 574 casos y un aumento del 16 por ciento y violación, con 334 casos.

En color amarillo están narcomenudeo, con 231 hechos y un 58 por ciento de incremento respecto al año pasado; robo violento con 3 mil 142 hechos y extorsión con 37 hechos.

En color verde se colocaron secuestro, con 4 incidencias y homicidio, con 419 incidencias.

Apuntes hechos por la secretaria de las mujeres en Sinaloa, María Teresa Guerrero Ochoa, indican que diariamente 16 mujeres denuncian violencia ante el Ministerio Público en la entidad y que al menos 10 de estos casos son situaciones donde la violencia familiar se recrudeció.

No obstante, por cada 16 mujeres que denuncian, solamente tres llama a la línea de emergencia, pero no denuncia.

En Mazatlán, particularmente, el Instituto Municipal de las mujeres atiende 12 a 15 casos por semana de violencia familiar, una disminución discreta respecto de hace un año donde había hasta 20 hechos y el acumulado anual es de casi 1000 mil casos.

La titular, Emma Rodríguez Choreño, apuntó que este problema viene acompañado por el consumo de sustancias y drogas.

"La violencia familiar es un problema fundamental y en un 90 por ciento de los casos va acompañado del consumo de drogas, la primera droga que se consume es el alcohol, que es la puerta de entrada al vínculo de otras drogas ilegales", apuntó.

Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Sin cambiar la estrategia de seguridad

Apenas el 7 de diciembre el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, declaró ante medios de comunicación que no cambiaría su estrategia de seguridad, argumentando que la violencia ha estado presente en la humanidad desde tiempos antiguos.

"Luego me preguntan que si no voy a cambiar la estrategia, no, en esta humanidad ocurre eso lamentablemente, si leyeron la historia antigua de esta humanidad las guerras eran y dicen: 'ya se acabaron', no, ahora según esto somos civilizaciones muy modernas, ahí está la guerra de Ucrania y Rusia, la guerra de Israel contra Hamas, eso sigue ocurriendo. Tenemos, sin embargo, un operativo y una estrategia para efecto de evitar lo más posible que ocurran eso lamentables hechos y estamos trabajando en eso", declaró.

Local Diputado destaca deficiencias en programas para reducción delictiva en Sinaloa

Consideró que su estrategia de seguridad ha demostrado resultados positivos y eventos de esa naturaleza, como homicidios, pese a que son lamentables, también en ocasiones son impredecibles y se escapan de la capacidad de prevención.

También destacó que Sinaloa es el estado con menor reporte de robo de vehículos en todo el país, aunque también reconoció que la recta final del año es el tiempo donde los índices delictivos aumentan en el estado.

"No hay nada en particular son los tiempos, traemos un operativo para inhibir estos hechos, de cualquier manera nosotros estamos en un estado donde menos ocurren los robos de vehículos", apuntó.

Durante una de sus conferencias "Semaneras", el 28 de noviembre, el mandatario estatal dijo que eventos como la captura del narcotraficante Ovidio Guzmán, en enero de este año, generan muchas secuelas y por tanto un aumento en la incidencia delictiva, pues tan solo en esa jornada 500 vehículos fueron siniestrados.

Ahí mismo mencionó que la entidad se mantenía en el número 29 a nivel nacional en narcomenudeo y adicciones, a pesar del estigma que se tiene, número 24 en delitos y número 13 en homicidios dolosos.

En delitos de alta incidencia, según la FGE, van un total de 10 mil 055; Culiacán lleva 4 mil 051; Mazatlán tiene 2 mil 703 y Ahome mil 543, principalmente.

En delitos de alto impacto, según la FGE, se tiene un total de mil 502 delitos cometidos hasta noviembre; Culiacán con 588; Mazatlán con 214 y Ahome con 175, encabezan la lista.