Robo de vehículos aumenta 11% en Sinaloa: Gerardo Mérida

Culiacán, Sin.- Las incidencias de robo de vehículos han aumentado un 11 por ciento en comparación con la cifra registrada en 2022, según el secretario de Seguridad Pública del estado, Gerardo Mérida Sánchez.

No obstante, el funcionario mencionó que desde que asumió el mando de la Secretaría a principios de septiembre, se ha reducido la comisión de este delito.

El aumento en los informes de robo de vehículos ha sido un tema abordado por el Poder Legislativo. El diputado Adolfo Beltrán comentó que se deberían implementar mejores estrategias de seguridad para reducir el aumento delictivo.

"Ya tenemos un operativo especial. Ayer mencioné el encuentro con quienes creemos que son ladrones de vehículos. Fue un despliegue realizado por la Policía Estatal, y también hay personal que anda en motocicleta. Cualquier actividad sospechosa debe ser atendida", comentó.

Un caso

Mérida Sánchez mencionó que ayer, en Los Mochis, hubo un enfrentamiento entre elementos de la corporación que dirige y civiles armados.

Relató que los oficiales estaban realizando patrullajes de rutina cuando se encontraron con una camioneta Cheyenne reportada como robada en Estados Unidos.

Dijo que, como resultado del conflicto, no se detuvo a nadie, pero en el vehículo se encontraron rastros de sangre. No obstante, afirmó que no se confirmaron heridos.

Cuando se le preguntó al funcionario sobre cómo los vehículos estadounidenses reportados como robados terminan en Sinaloa, a pesar de los controles desde su lugar de origen hasta el territorio, respondió que las autoridades tienen coordinación, pero en ocasiones los informes no son compartidos por parte del país vecino.

Las cifras

Según los datos de la Fiscalía General del Estado, hasta el mes de septiembre se recibieron 3 mil 036 denuncias por robo de vehículos.

Mientras que en 2022 se registraron 3 mil 257 al final del año.