Emite Coepriss recomendaciones para la venta de mariscos

Mazatlán, Sin.- Luis Alonso García Corrales, titular de la Comisión Estatal para a la Protección contra Riesgos Sanitarios, informó que este día inició el operativo de cuaresma en todo el estado, trabajando en los establecimientos de venta y distribución de pescados y mariscos para verificar que cumplan con los 28 puntos de higiene y sanidad.

Tras un recorrido por el embarcadero de la Isla de la Piedra en Mazatlán, emitió algunas recomendaciones, tanto para quienes se dedican a vender productos del mar como para los consumidores.

Desde Mazatlán y simultáneamente en todo Sinaloa, el secretario de Salud, Mtro. @melesiocuen y el titular de #Coepriss, Ing. Luis Alonso García Corrales, pusieron en marcha el Operativo Sanitario Cuaresma 2022. Luego se realizó fomento sanitario en los puntos de venta de mariscos pic.twitter.com/1UgZt2e6UO — Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos (@COEPRISS) March 2, 2022

"Que están congelados a temperatura adecuada, que las personas que están atendiendo estén con la vestimenta adecuada, limpia, que los cuchillos que utilicen no estén a la intemperie, que no se le paren las moscas, que el hielo esté limpio, estamos haciendo tomas de muestra de hielo, de agua, de los mismos pescados para que no cuente con alguna bacteria" informó.

Agregó que también estarán en los restaurantes haciendo tomas y muestreos de los platillos que contengan mariscos.

Mencionó que en Mazatlán hay más de 500 establecimientos con la venta, distribución y preparación de mariscos. En caso de que alguno no cumpla con los lineamientos se consignará el producto, se revisara todo el establecimiento y se procederá a un cierre temporal hasta que se cumpla con las medidas.

Los pescados y mariscos pueden representar riesgos a la salud cuando se contaminan con virus bacterias y parásitos, los cuales pueden ocasionar severas infecciones e intoxicaciones.

Luis Alonso García Corrales, titular de la Comisión Estatal para a la Protección contra Riesgos Sanitarios, da recomendaciones para la venta de mariscos en esta temporada de cuaresma. Foto: Cortesía │Coepriss

Los microorganismos están presentes cuando hay falta de higiene durante la manipulación, venta y almacenamiento de los productos, así como cuando los pescados no son refrigerados o congelados; la temperatura recomendada es de 4 grados centígrados o menos.

SINTOMAS DE INTOXICACIÓN

Adormecimiento de extremidades, palpitaciones, fiebre, diarrea y vómito.

RECOMENDACIONES

Evitar el consumo de productos crudos cómo ceviches y cócteles













