El relojero que cuida un ‘tesoro’ en Escuinapa

Escuinapa.- Lo que parece una simple máquina que ha realizado la labor de dar la hora a varias generaciones de escuinapenses, puede ser considerada como una reliquia de la historia en el municipio.

Se trata del reloj que se encuentra instalado en la parte más alta del Palacio Municipal, un edificio histórico que fue construido entre finales del Siglo XIX y principios del Siglo XX.

El reloj municipal, una pieza histórica de Escuinapa. Jesús López │El Sol de Mazatlán

De acuerdo a lo relatado por el relojero, Tomás Sánchez Osuna, este péndulo resulta ser prácticamente una reliquia que existe en el municipio, ya que asegura fue traído desde París, Francia, y solamente existe uno igual a este en el país, el cual se encuentra instalado en el Palacio Nacional.





Este reloj fue traído desde París, los mandó traer desde allá Álvaro Obregón (ex presidente de la república 1920 – 1924), son dos relojes que trajo, uno lo puso allá donde están los presidentes (Palacio Nacional), supo que aquí en Escuinapa no había reloj en la presidencia y fue cuando lo mandó, y aquí ya fue un ingeniero quien lo puso Tomás Sánchez Osuna





Destacó que a pesar de lo longeva que es esta enorme máquina, la mayor parte se mantiene con sus piezas originales.

Turistas se han interesado en conocer esta máquina traída de París. Jesús López │El Sol de Mazatlán

“Son tres carátulas las que tiene, solamente una es la que se le ha cambiado porque un viento la tumbó y se quebró, pero las otras dos son originales, son unas caratulas así como de vidrio gruesas, es por eso que se han logrado mantener”.

Dijo que como toda máquina ha presentado fallas, al grado que ya hubo alguna administración pública que tuvo la intención de pararlo e instalar relojes nuevos y tecnológicos, lo cual no se llegó a concretar, por intervención de quien era el cronista de Escuinapa y quien fungía como regidor.





Hace algunos años se rompió la cuerda y ya no lo querían reparar, pero estaba de regidor el Doctor (Alberto) Macías, cuando se dio cuenta que ya no lo iban a reparar se opuso a esto, y ya ahí fue cuando llevé a reparar la cuerda para echarlo a funcionar de nuevo; así cuando se llega a descomponer una pieza, luego vamos al taller a repararla o hacer alguna nueva Tomás Sánchez Osuna





Recalcó que el aparato es una reliquia para Escuinapa, al ser una pieza singular, la cual aunque se encuentra prácticamente escondida, ha habido personas que se han interesado en acudir a admirarla y conocer su historia.

“Hay gente que toda su vida ha trabajado ahí en la presidencia y no conocen el reloj, pero ya ha venido gente de fuera, de Tijuana, Ciudad Juárez, y de otras partes, que se han dado cuenta de la existencia de él y han subido a tomarle fotos, porque como les digo, nada más dos existen de estos, son piezas únicas”.

Tomás Sánchez durante 28 años ha sido el encargado de darle el mantenimiento y la cuerda a este reloj, lo cual, dijo, lo llena de satisfacción, porque aunque mencionó que no es un experto en la reparación de estas máquinas, con el paso del tiempo se convirtió en una parte de su vida, lo que lo llevó a aprender de ella.





Yo toda mi vida he sido relojero, reparaba relojes de esos de pulso o de los caseros, cuando vinieron a buscarme para el trabajo yo fui claro y les dije que no sabía, me dijeron que nada más lo iba aceitar y darle cuerda, pero pues con el tiempo lo conocí y cualquier falla que presenta pues yo me encargo de repararlo; es un orgullo para mí porque el reloj es parte de la historia de Escuinapa, y yo he sido parte de esa historia al lograr mantenerlo en función aún Tomás Sánchez Osuna





Fue Álvaro Obregón quien mandó a instalar el reloj. Jesús López │El Sol de Mazatlán





DATOS

El reloj fue construido a finales del Siglo XIX.

28 años lleva Tomás Sánchez como encargado de darle mantenimiento al reloj.









