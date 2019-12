Llama Protección Civil a no usar pirotecnia el fin de año

Mazatlán Sin.- Con la finalidad de concientizar a los mazatlecos sobre el uso de pirotecnia en la temporada decembrina, Protección Civil realizó una campaña preventiva con entrega de trípticos y volantes informativos.





Fotos: Carla González | El Sol de Mazatlán

El coordinador de Protección Civil municipal, Eloy Ruiz Gastelum, comentó que los adultos son los responsables directos de que los niños usen estos artefactos, pues son ellos quien proveen el dinero para comprarlos.





🔺En estas épocas decembrina, la unidad canina te comparten los siguientes mensajes sobre cómo afecta el uso de la pirotecnia a los animales 🐾 #PoliciasMotivados #DondeSeRompenLasOlas pic.twitter.com/c8D8vlNX0D — Policía Mazatlán (@policiamazatlan) December 23, 2019





Hizo un llamado a la ciudadanía de ser precavidos en esta época de paz y armonía y a cuidar, sobre todo, a los menores.





No solamente los operativos que hemos implementado nosotros como Protección Civil, sino todos los operativos implementados en conjunto con Seguridad Pública desde esta pasada Noche Buena y Navidad, donde no se dio la pérdida de vida humana por algún hecho de tránsito, no se vio afectada ninguna tercera persona por el uso de pirotecnia, donde los incendios que se atendieron o fueron resultados del uso de la pirotecnia

Respecto a la noche de fin de año, señaló que no sólo Incrementa el uso de pirotecnia, también el uso de armas de fuego y el consumo de alcohol.





No solamente el incremento de uso de pirotecnia, sino también el incremento de uso de arma de fuego, también viene el incremento de consumo de alcohol, incrementa el riesgo que conlleva estar en vía pública transitando altas velocidades

Fotos: Carla González | El Sol de Mazatlán

Reconoció que hasta el día de hoy se han decomisado 215 kilos de pirotecnia, hay dos personas a disposición de la Procuraduría General de la República y que hay amonestaciones administrativas y legales que se percibieron en el Centro Histórico y en algunos tianguis de la ciudad.





Fotos: Carla González | El Sol de Mazatlán





