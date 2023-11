Estrada Ferreiro y "El Químico" podrían buscar la reelección para alcaldías: Rocha Moya

Culiacán, Sin.- Al ser cuestionado sobre posibles reelecciones de presidentes municipales en Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha Moya declaró que cualquiera podría lanzarse como candidato, incluso los exalcaldes Jesús Estrada Ferreiro y Luis Guillermo "El Químico" Benítez Torres.

El mandatario estatal recordó que ambos exfuncionarios enfrentan procesos judiciales por presunto desempeño irregular en la función pública.

También puedes leer: Alcaldesa de Navolato no ha definido si buscará la reelección en 2024

No obstante, señaló que, al no existir una sentencia emitida por el Poder Judicial, los implicados podrían participar en el proceso electoral de 2024.

"Sería un atrevimiento que busquen la reelección, pero no están impedidos. Si no hay una sentencia o administrativamente una sanción, no hay nada que se los impida", declaró Rocha Moya.

El gobernador recordó el caso particular de Estrada Ferreiro, quien ya se registró en el proceso interno de Morena aspirando a la senaduría.

En este sentido, Rocha Moya explicó que la fuerza política deberá hacer las valoraciones pertinentes en el caso del exalcalde.