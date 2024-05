Arropan a candidatos de Mazatlán de la coalición Fuerza y Corazón por Sinaloa

Mazatlán, Sin. -Los dirigentes estatales del PAN, PRI, PRD y PAS, quienes conforman la coalición Fuerza y Corazón por Sinaloa, ofrecieron una conferencia de prensa en respaldo a la candidatura de Guillermo Romero a la alcaldía de Mazatlán.

La presidenta del Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa, Paola Garate, lamentó que Mazatlán tenga cinco años sumido en el retroceso, destrucción, abandono por el gobierno corrupto de Morena.

"La solución está en las manos de todos los mazatlecos y mazatlecas, que resurja la perla del Pacífico turística o que siga siendo la cuna de la corrupción", dijo.

Por su parte, la dirigente estatal del PAN, Roxana Rubio, aseguró que los partidos políticos que conforman la alianza están más unidos que nunca y que arropan a todos los candidatos.

"Mazatlán necesita despertar, no le ha ido bien con el gobierno de Morena, hay candidatos desconocidos, impresentables, no visitan las comunidades y le apuestan a que la marca los va arrastrar. Los invito a votar este 2 de junio por las personas por buenos candidatos, no por la marca", expresó.

Mientras tanto, el dirigente del PRD, Oner Lazcano, reiteró el respaldo a los candidatos de Fuerza y Corazón por Sinaloa, es una fórmula ganadora sobre todo en Mazatlán.

Por último, el presidente del Partido Sinaloense, Víctor Antonio Corrales Burgueño, señaló que por la soberbia que caracteriza a Morena, no hacen campaña y ocultan a sus candidatos.

Memo Romero

Durante su intervención, el candidato a la alcaldía de Mazatlán, Memo Romero, declaró que su triunfo es inminente el próximo 02 de junio, señalando el cansancio de la población ante el actual gobierno corrupto.

Destacó que durante su recorrido por la zona rural y urbana de Mazatlán ha demostrado una amplia aceptación de la gente, señalando que su avance es sólido y que su victoria será contundente.

“Hemos sido para Morena un tema de preocupación, totalmente hemos tenido guerra sucia, de diferentes maneras, en el tema mediático, redes, inventándonos cosas, tumbándonos un 90 por ciento de la publicidad, y, sin embargo, cada día estamos creciendo, cada día nos va mejor. Porque la gente después de cinco años y medio no está contenta en Mazatlán, ni aquí ni en la zona rural", concluyó.