El PT destapa a Mary José Sarabia como "corcholata" para Mazatlán

Mazatlán, Sin. Cantante, conductora, modelo y ahora también "corcholata", el Partido del Trabajo destapa a Mary José Sarabia como su aspirante a la alcaldía de Mazatlán.

Leobardo Alcántara Martínez, dirigente estatal del PT en Sinaloa, señaló que luego del proceso que se vivió a nivel nacional para elegir a la coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, donde van en coalición Morena, El PT y el Partido Verde, ya se han estado acercando y llevando los eventos de las mesas de negociación de las siguientes candidaturas, estatales y locales.

En aras de cumplir con la equidad de género, la institución política tiene que presentar a posibles candidatos y candidatas para las encuestas internas de la coalición.

"Mary José va a ser nuestra ‘corcholata’ del PT para medirse con las mujeres de Morena y el Verde en las encuestas y Mary José tomará la dirigencia de las mujeres en nuestro municipio para encabezar los trabajos de la coordinación, de afiliación de mujeres y coordinación fuerte de los trabajos del partido en este municipio, para que con ello conlleve los trabajos encabezados del PT rumbo al 2024", señaló.

Alcántara Martínez señaló que menos cuatro personas han buscado ser “corcholatas” por el PT. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Agregó que conoce a Sarabia desde hace más de cinco años y la invitó para ir haciendo estructura juvenil dentro del partido en el puerto y en caso de que este municipio este siglado para una mujer ya tienen a su candidata.

Novata en política

La joven mazatleca de 27 años de edad reconoció que es nueva en este ámbito y no tiene conocimiento de política; sin embargo, dijo ser solidaria con la gente que lo necesita, pues ya ha realizado labor altruista por cuenta propia.

"Es cierto, yo sé muy poco de política, no sé mucho, nada, pero tengo un gran equipo que yo siento que es mi 'team', se trata de colaborar todos juntos, es tiempo de mujeres, estoy preparada porque siento que he dado mucho por Mazatlán y lo que falta todavía, Mazatlán necesita de mucho y yo siento que, ya se oye muy trillado, haré un cambio porque me gusta mucho apoyar a la gente, la gente que realmente me conoce como soy sabe que doy mucho por aquel que lo necesita", expresó.

¿Qué pasó con Memo Romero?

En el mes de agosto el PT destapó a Guillermo Romero como su corcholata para las encuestas internas, pero recientemente el empresario se ha dejado ver cercano con lo del Frente Amplio por México.

Al respecto, Alcántara Martínez indico que no ha tenido la oportunidad de platicar con él y preguntarle cuáles van a ser sus planes.

"Hasta momento yo no me he sentado a platicar para ver qué planea hacer, qué tiene qué hacer, nosotros seguimos trabajando como PT y como PT sabemos que el abanico se abre para las mujeres y puede salir sorteado para Mazatlán que ser mujer".

El también diputado federal apuntó que ya se ha acercado la diputada Olegaria Carrasco y el Senador Raúl Elenes Angulo para pedirles ser “corcholatas” para la alcaldía de Mazatlán por este partido.